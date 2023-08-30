Carlo Maria Basile lascia la Digos di Viterbo

Il commissario capo della Polizia prenderà servizio dal 4 settembre a Roma.

30/08/2023 - 13:56



Carlo Maria Basile lascia la Digos di Viterbo

Dal prossimo 4 settembre presterà servizio presso la Digos di Roma.

VITERBO - Il Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Carlo Maria Basile lascia la Questura di Viterbo dopo due anni e mezzo. Arrivato nel febbraio 2021 nel capoluogo della Tuscia il funzionario, proveniente dalla Questura di Reggio Emilia, ha assunto l’incarico di Dirigente della Digos a capo della quale ha raggiunto brillanti risultati nell’attività informativa e investigativa nei vari settori di interesse, con particolare riguardo alle manifestazioni pubbliche, all’area politica e a quella sportiva. Dal prossimo 4 settembre il dott. Basile presterà servizio presso la Digos della Questura di Roma.



VITERBO - Il Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Carlo Maria Basile lascia la Questura di Viterbo dopo due anni e mezzo. Arrivato nel febbraio 2021 nel capoluogo della Tuscia il funzionario, proveniente dalla Questura di Reggio Emilia, ha assunto l’incarico di Dirigente della Digos a capo della quale ha raggiunto brillanti risultati nell’attività informativa e investigativa nei vari settori di interesse, con particolare riguardo alle manifestazioni pubbliche, all’area politica e a quella sportiva. Dal prossimo 4 settembre il dott. Basile presterà servizio presso la Digos della Questura di Roma.