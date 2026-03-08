VITERBO – Controlli intensificati lungo tutta la filiera dei carburanti anche nella provincia di Viterbo. La Guardia di Finanza ha rafforzato le attività di verifica alla luce delle recenti tensioni sui prezzi dei prodotti energetici, collegate alla crisi geopolitica nell’area mediorientale.
L’obiettivo dell’operazione è quello di garantire il rispetto delle regole del mercato e tutelare i consumatori da possibili speculazioni.
L’intensificazione dell’attività di controllo – si legge in una nota – rientra nelle più ampie funzioni di polizia economico-finanziaria e risponde alla primaria esigenza di prevenire ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai cittadini e alterare il corretto funzionamento del mercato.
Gli interventi delle Fiamme gialle saranno orientati in particolare su due fronti: da un lato la verifica dell’osservanza delle norme sulla trasparenza e sulla pubblicità dei prezzi al consumo, dall’altro l’analisi dell’andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici lungo tutte le fasi della commercializzazione.
L’attività di monitoraggio servirà anche a far emergere eventuali accordi anti-concorrenziali o pratiche scorrette nella determinazione dei prezzi, con l’obiettivo di garantire correttezza e legalità in un settore particolarmente sensibile per l’economia e per le tasche dei cittadini.