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Canepina fa il pieno di pubblico con i The Kolors e Max Giusti
Successo per i festeggiamenti di Santa Corona che hanno animato il paese cimino
16/06/2026 - 12:26

 

CANEPINA - Grande successo a Canepina per i festeggiamenti patronali in onore di Santa Corona martire, promossi dal Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2025-2026 in collaborazione con il Comune di Canepina, la Provincia di Viterbo e la Regione Lazio.

In particolare, i due eventi clou dell'ultimo fine settimana - il concerto dei The Kolors nella serata di sabato 13 giugno e lo spettacolo comico 'Bollicine' con Max Giusti di domenica 14 - entrambi andati in scena in Piazzale Primo Maggio, hanno registrato una notevole affluenza di pubblico, accorso da tutto il territorio e oltre.

Sempre nella giornata del 14 giugno si è svolta, al mattino, la solenne processione con il trasporto della Macchina di Santa Corona, accompagnata dalla banda musicale Filarmonica Vejanese di Vejano: un sentito momento di tradizione popolare e religiosa che coinvolge ogni anno la comunità locale.

L'intero programma dei festeggiamenti si è esteso per oltre dieci giorni, animando il paese cimino con una serie di appuntamenti culturali, musicali, teatrali e di svago, che hanno visto la partecipazione e l'impegno di varie realtà canepinesi, della Tuscia e oltre.

Il Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2025-2026 esprime la sua soddisfazione per l'esito di questa edizione e ringrazia le istituzioni, i partner e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita delle numerose manifestazioni.




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