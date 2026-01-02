Candolini: la purezza che illumina i tuoi momenti speciali

02/01/2026 - 17:39



Grappa Candolini è luce. Una luce chiara, limpida, che attraversa ogni goccia e racconta la bellezza della semplicità. È una grappa che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è tutta nella purezza, nella trasparenza, nella grazia con cui si presenta. Da oltre un secolo, Candolini parla il linguaggio dell’essenzialità: linee morbide, colore cristallino, gusto equilibrato. È femminile nel suo modo di essere decisa, forte nella sua delicatezza, autentica in ogni dettaglio.

La sua storia nasce nel cuore del Friuli, a Tarcento, nel 1898, tra il Torrente Torre e le Cascate di Crosis. Lì, dove l’acqua è pura e l’aria tersa, ha preso forma una tradizione destinata a durare nel tempo. Fin dagli inizi, la filosofia di Giovanni Giustino Candolini è stata chiara: creare una grappa che esprimesse limpidezza e armonia, rispettando la materia prima e valorizzando ogni nota del distillato. Da allora, ogni bottiglia è un omaggio all’arte della distillazione, all’amore per il territorio e al saper fare italiano.

Nel corso degli anni, due donne, Domenica e Giuditta, hanno portato avanti l’eredità del fondatore, imprimendo alla distilleria una sensibilità nuova, più morbida ma sempre rigorosa. È anche grazie a loro se Candolini ha assunto quella doppia anima che la contraddistingue ancora oggi: pulita ma intensa, elegante ma sincera, capace di unire forza e grazia in un equilibrio perfetto. È una grappa che racconta un modo di essere: discreto ma luminoso, gentile ma deciso.

Oggi, nelle Fratelli Branca Distillerie, Candolini prosegue il suo percorso con lo stesso spirito, affinando la tecnica senza però tradire mai la propria identità. La cura nella selezione delle materie prima e nella lavorazione garantiscono una qualità costante, riconoscibile dal primo sguardo e dal primo sorso. La sua bottiglia, ispirata ai flaconi di profumo, è una dichiarazione di stile: sinuosa, raffinata, essenziale. Un oggetto che cattura la luce come la grappa che contiene.

Le sue tre espressioni raccontano sfumature diverse di una stessa filosofia. Candolini Bianca è trasparente, pura, cristallina. Al naso sprigiona note di fiori bianchi e frutta fresca, mentre al palato si rivela pulita e decisa, con un finale piacevolmente persistente di mandorla amara. È la grappa che seduce e conquista per la sua raffinatezza che si trasforma in piacere. Candolini Classica è dal gusto delicato ma allo stesso tempo intenso grazie a un blend che unisce grappe giovani e grappe invecchiate per almeno 18 mesi in botti di rovere francese. È una carezza calda e morbida, che racconta il passaggio del tempo senza mai perdere limpidezza. Candolini Riserva, infine, è la massima espressione della maturità: una grappa estremamente equilibrata ed elegante, invecchiata oltre 18 mesi in grandi tini di rovere. I profumi di frutta secca, vaniglia e scorze d’agrumi si intrecciano in una sinfonia armoniosa, dove ogni nota è chiara, nitida, perfettamente riconoscibile.

Candolini illumina i momenti speciali perché sa essere discreta e preziosa allo stesso tempo. È la scelta di chi ama la bellezza semplice, la trasparenza che rivela e non nasconde, la purezza che non ha bisogno di essere spiegata. Ogni sorso è un piccolo atto di eleganza, un gesto di cura verso sé stessi e verso ciò che conta davvero.

Candolini è così: limpida, pura, femminile. Essenziale come la luce che la attraversa, intensa come il piacere che lascia. Una grappa che non promette, ma mantiene. E che, con la sua trasparenza, continua a illuminare e a far risplendere i momenti più belli.