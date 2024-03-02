Candidatura Viterbo capitale europea cultura 2033

Incontro tra la sindaca Frontini e la Fondazione Matera Basilicata 2019

02/03/2024 - 16:20



VITERBO - Una due giorni a Matera per uno scambio di idee e ispirazione per la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033. Ieri e oggi la sindaca Chiara Frontini e l'assessore allo sviluppo economico locale e turismo Silvio Franco hanno incontrato il sindaco di Matera Domenico Bennardi, il presidente del Consiglio comunale Francesco Salvatore e il direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Giovanni Padula insieme ai rappresentanti dello staff della stessa Fondazione che ha seguito tutto il progetto, dalla proclamazione fino alla conclusione dell'anno 2019. Un incontro che fa seguito a quello avvenuto lo scorso giovedì a Palazzo dei Priori tra la sindaca Frontini e il presidente del Consiglio del Comune di Matera Salvatore. 'L'obiettivo della missione è stato quello di condividere esperienze per valorizzare i successi e fare tesoro dei percorsi già battuti da chi è riuscito nell'impresa - ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -. Dobbiamo riflettere insieme alla città sulla dimensione europea nella quale Viterbo si può proiettare grazie a questo processo che, come ci è stato ribadito qui, è più importante dell'esito stesso. Va costruito un vero e proprio patto di cittadinanza culturale dove la cura del bene comune sia al centro, e questo porta con sè una serie di impatti di lungo periodo, sia a livello economico che sociale. Si tratta solo di una prima tappa di questo scambio, abbiamo già in mente i prossimi passi e aspettiamo gli amministratori e stakeholder materani a Viterbo, certi che il racconto diretto della loro esperienza possa ispirare decisori e cittadinanza verso un obiettivo sfidante e ambizioso, che deve renderci tutti orgogliosi e determinati nel volerlo perseguire'. 'Due giorni estremamente interessanti, per l'accoglienza in primis - aggiunge l'assessore Franco -. Una serie di incontri e tante informazioni preziose riguardanti la candidatura di cui faremo tesoro, sia in ambito organizzativo, sia amministrativo che divulgativo. L'ottenimento del riconoscimento non è fine a se stesso, ma sarebbe la chiave di accesso a una serie di opportunità di sviluppo e miglioramento dell'intero territorio dal punto di vista turistico ed economico'. Infine un ringraziamento da parte di sindaca e assessore. 'Un sincero ringraziamento al Comune di Matera e alla Fondazione Matera - Basilicata 2019 per l'accoglienza che ci hanno riservato e per aver condiviso con noi idee, suggerimenti e indicazioni, frutto della loro esperienza rivelatasi vincente sotto tutti i punti di vista'.