Campionati regionali studenteschi di atletica a Rieti

Matilde Casini vince i 100m. col nuovo record provinciale Cadette e Matilde Bertini il salto in alto

14/05/2025 - 08:04



VITERBO - Si sono svolte a Rieti martedì 13 maggio 2025, presso l'impianto 'Raul Guidobaldi' le finali regionali dei Campionati Studenteschi di Atletica per le scuole di 1° e 2° grado, manifestazione che ha consentito a numerosi atleti tesserati con le società sportive del Lazio, di sfidarsi in gare di corsa, salto e lancio, vedendo omologati i risultati ottenuti anche in ambito federale. Numerosi gli atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che hanno approfittato della ghiotta occasione per ottenere buoni risultati, migliorando anche alcuni record personali, due vittorie nella categoria Allieve e numerosi podi. E' ancora Matilde Casini a dominare la prova di velocità, questa volta ottenendo la vittoria nei 100m. con un 12'29 che le consegna, dopo quello sugli 80m. anche il nuovo record provinciale Cadette dei 100m. datato 2003 detenuto da Giorgia Canu della Colavene Alto Lazio. L'altra vittoria della giornata è stata ottenuta da Matilde Bertini che si sblocca nel salto in alto e realizza con 1,60m. il suo nuovo record personale, sfiorando di poco il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani Allieve. Belle prestazioni dei viterbesi sono venute anche nel salto in lungo con altrettanti argenti ottenuti nelle Cadette con Tiziana Uccelletti con 4,51m., nei Cadetti con Tommaso Chiodi con 5,34m. e negli Allievi con Tommaso Peroni con 6,14m. Le medaglie di bronzo sono state ottenute da Enrico Bossi nei 1000m. Allievi corsi con il crono di 2'46'07, Riccardo Forte nell'Alto Cadetti con 1,50m. e da Stella Terzoli negli 80m. Cadette corsi col tempo di 11'24. Da sottolineare la bella prestazione ottenuta nel lancio del Vortex dal rappresentante della Monaci di Soriano Gomez Cabrera che vince la gara con l'ottima misura di 62,39m. A livello di squadra in evidenza il Liceo Scientifico Ruffini di Viterbo che conquista la seconda posizione con le Allieve e la Scuola Egidi di Viterbo che si classifica al 3° posto con i Cadetti.