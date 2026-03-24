Campionati Nazionali Uisp Asp di corsa campestre a Montalto di Castro: risultati e protagonisti

Domenica 22 marzo, presso la pineta la 69ª edizione del Campionato con circa 300 atleti al via

24/03/2026 - 10:26



MONTALTO DI CASTRO – C’è un angolo di Maremma laziale dove il verde della pineta si mescola all’azzurro del mare e alle spiagge tra le più belle del litorale tirrenico. Ed è proprio lì, nella pineta comunale di Montalto di Castro (VT), che domenica 22 marzo si è disputata la 69ª edizione del Campionato Nazionale UISP APS di corsa campestre individuale e di società, che ha visto al via circa 300 atleti.

Anche, in questa occasione, il settore di attività atletica leggera nazionale, scegliendo Montalto di Castro come sede del Campionato, ha saputo trovare il luogo perfetto. Un equilibrio magico tra natura e storia, in una terra che custodisce ancora i segni di Roma antica e degli Etruschi, tra necropoli, castelli medievali e canyon scavati dai fiumi nel tufo.

Un luogo perfetto che si è trasformato in grande evento grazie alle persone: il Comitato territoriale UISP Viterbo APS, il Comitato regionale UISP Lazio APS e il collaboratore organizzativo, la Polisportiva Montalto, che hanno saputo organizzare con l’attenzione di chi sa che lo sport, quando fatto bene, lascia il segno. Un ruolo fondamentale lo hanno giocato anche il Gruppo Giudici e il Gruppo Cronometristi della UISP nonché i volontari: tre realtà che hanno garantito che tutti gli atleti, dal primo all’ultimo, potessero gareggiare in sicurezza.

«Sono orgogliosa che, per la terza volta, questa importante manifestazione sia tornata a Montalto – ha dichiarato Stefania Giannetti, presidente del Comitato territoriale UISP Viterbo APS –. Credo fortemente nella ricaduta positiva che gli eventi sportivi generano sul territorio: già nei giorni scorsi si è registrata una significativa presenza di atleti e accompagnatori, che hanno scelto di soggiornare nelle strutture ricettive della zona, contribuendo direttamente all’economia locale e valorizzando il nostro territorio.»

«Un ringraziamento va a tutto il team della Polisportiva Montalto – ha continuato Giannetti – e su tutti il presidente Massimo Maietto, che si è fatto carico personalmente della preparazione del tracciato. Il suo lavoro rappresenta l’esempio concreto di quanto la passione e il senso di appartenenza possa fare la differenza.»

Ai complimenti di Stefania Giannetti si sono aggiunti quelli di Simone Menichetti, presidente della UIPS Roma e oggi a Montalto a fare le veci del presidente della UISP Lazio Fabrizio Federici: «Ringrazio la UISP nazionale per aver scelto questa sede per i “Nazionali” e, in particolar modo, la Polisportiva Montalto perché organizzare una corsa campestre è impegnativo e loro lo hanno fatto nel migliore dei modi».

Il percorso: promosso a pieni voti

La cura per i dettagli si è vista anche sul tracciato. Quattro chilometri dentro la pineta, su un anello disegnato con intelligenza: stradoni dal fondo erboso e qualche saliscendi al momento giusto, quel tanto che basta per non far mai calare la tensione: su tutte le distanze in programma – dai 200 metri dei primi passi agli 8.000 metri delle categorie maschili dagli juniores agli M40-44 – il percorso non ha tradito nessuno.

I Campioni nazionali 2026

Dagli Juniores ai Senior fino agli M40-44: sono loro ad avere aperto ufficialmente il Campionato Nazionale UISP APS di corsa campestre 2026. Otto i chilometri da percorrere per due giri del percorso. Il più veloce in assoluto è stato Abderrahman Taoss (GS Il Fiorino), che ha fermato il cronometro a 25’01” e si è aggiudicato la maglia nazionale nella categoria M20-24.

Nelle altre categorie si sono laureati Campioni nazionali 2026:

M18-19: Filippo Martini (ASD La Chianina) in 38’45”;

M25-29: Samuel Oskar Cassi (ASD Atletica Calenzano) in 26’10”;

M30-34: Emanuel Daniel Ghergut ASD Atletica Calenzano) in 25’20”;

M35-39: Marco Borneti (ASD AT Running) in 26’28”;

M40-44: Marco Giannini (Atletica Montefiascone) 27’18”.

Sei chilometri la distanza che è valsa il titolo nazionale a:

M45-49: Giulio Curatitoli (Nord Ovest ASD) in 21’19”, con il miglior tempo della batteria;

M50-54: Gabriele Lubrano (ASD Atletica Costa d’Argento) in 22’11”;

M55-59: Cristiano Fois (ASD Costa d’Argento) in 23’00”.

Si sono sfidati su 4 chilometri le categorie maschili Allievi e dall’M60-64 all’M80+. È stato l’allievo Matteo Pio Cilli a dominare la gara in 12’50”, vestendo poi la maglia di campione nazionale della sua categoria. Con lui a brindare al titolo sono stati:

M60-64: Claudio Nottolini (UISP Abbadia S. Salvatore) in 14’33”;

M65-69: Francesco Barletta (Atletica Pavese) 14’59”;

M70-74: Vincenzo Scottoli (ASD Monterosi Run) in 17’37”;

M75-79: Gastone Zoffoli (G.S. Lamone Russi) in 20’59”;

M80+: Egidio Marquis (ASD Atletica Monterosa) in 20’12”.

Le Campionesse nazionali 2026

Una partenza unica per una gara emozionante corsa su 4 chilometri e che ha visto tagliare per prima il traguardo Marcella Municchi (ASD Atletica Costa d’argento) in 16’02”, campionessa nazionale nella categoria F55-59. Con lei hanno indossato la maglia “tricolore”:

Allieve: Flavia Camilloni (Polisportiva Montalto) in 20’48”;

F18-19: Aicha Erbati (ASD Atletica Calenzano) in 17’20”;

F20-24: Silvia Margotti (ASD GPA Lunghesina) 16’29”;

F25-29: Alessia Gambone (ASD Atletica Calenzano) 17’00”;

F30-34: Michela Ronchi (GS Lamone Russi) in 16’46”;

F35-39: Cleopatra Mattioni (GS Lamone Russi) in 16’32”;

F40-44: Erika Rossi (ASD GPA Lughesina) in 17’47”;

F45-49: Moira Orfei (Runners Canino ASD) in 18’39”;

F50-54: Stefania Pilotti (ASD GPA Lughesina) in 17’40”;

F60-64: Liliana Cagliani (ASD Athletic Team) in 17’24”;

F65-69: Angela Mazzoli (ASD Atletica Costa d’Argento) in 17’33”;

F75-79: Lucia Soranzo (GS Lamone Russi) in 18’55”.