Camera di Commercio Rieti-Viterbo: i dati 2025 su trasparenza e servizi alle imprese

23/12/2025 - 17:23



VITERBO - Sono stati pubblicati oggi in occasione della Giornata della Trasparenza della Camera di Commercio Rieti-Viterbo i dati relativi alle attività portate avanti nel corso del 2025 in termini di servizi erogati, trasparenza, comunicazione. Una miriade di dati che, come sottolineato dal presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani, e dal Segretario generale dell'Ente, Francesco Monzillo, parlano anzitutto di un ente sempre più impegnato a servizio delle 50.921 imprese dell'Alto Lazio e che evade l'85% delle pratiche del Registro Imprese entro 5 giorni dal loro ricevimento con tempi medi di evasione pratiche di 4,8 giorni. In un mondo sempre più rapido ed in cui la digitalizzazione rappresenta un importante fattore di competitività spiccano i 2.416 dispositivi di firma digitale rilasciati con oltre 21.000 imprese aderenti al Cassetto digitale, una piattaforma online gratuita (https://impresa.italia.it/) messa a disposizione dal Sistema camerale che consente all'imprenditore di avere sempre a disposizione i documenti della propria impresa come visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e altro ancora. In tema di digitalizzazione, il 2025 ha visto sempre più attivo il Punto impresa digitale camerale, che ha organizzato 4 webinar sulla digitalizzazione per il personale camerale, 10 eventi di informazione e sensibilizzazione sulla digitalizzazione con oltre 300 imprese partecipanti, 120 assessment alle imprese per misurare il grado di digitalizzazione che si aggiungono ai 150 utenti che hanno ricevuto supporto allo sportello, 65 imprese finanziate su 100 partecipanti nell'ambito del Bando voucher digitalizzazione per un totale di oltre 300mila euro erogati.

Di particolare interesse il settore della regolazione del mercato con 305 domande relative a brevetti e marchi compresi rinnovi, ma soprattutto il grande impegno profuso nella promozione del Marchio Tuscia Viterbese, che ha raggiunto in un decennio oltre 230 licenziatari, e del nuovo Marchio REA Qualità Reatina, a cui si può aderire gratuitamente in relazione ai primi cinque disciplinari approvati: oli evo, vini, carni fresche e lavorate, birra, prodotti caseari.

Intensa è stata l'attività in tema di risoluzione alternativa delle controversie con 163 mediazioni e 10 conciliazioni concluse.

In campo promozionale, oltre al bando competitività che ha supportato l'attività delle associazioni di categoria, ricordiamo la recente inaugurazione (presso la sede camerale viterbese) della Sala Panel dedicata ai Comitati d'assaggio professionali degli oli di oliva RI-VT1 e RI-VT2 della Camera di Commercio Rieti Viterbo, che si integra in una piu' ampia strategia di valorizzazione dell'olio evo del territorio, che vede in azione anche la Segreteria dei Comitati d'assaggio professionali della Camera, a cui rivolgersi per la valutazione organolettica dei campioni di olio di oliva extra vergine.

Il 2025 è anche stato il quarto anno di Assaggi, il Salone dell'enogastronomia laziale, che ha coinvolto a Viterbo 70 imprese del Lazio, mentre già si inizia a lavorare all'edizione 2026 in programma dal 16 al 18 maggio. Grande successo hanno riscosso, nell'ambito del progetto Turismo e Cultura realizzato dalla Camera insieme alla propria Azienda speciale Centro Italia, la Fiera del Peperoncino a Rieti, con 372 partecipanti alle degustazioni guidate, le iniziative di trekking che hanno unito 100 persone e 8 aziende locali per valorizzare il territorio di Rieti e Viterbo, 8 show cooking online dedicati a giornalisti e foodblogger di tutta Italia, con dirette streaming su Facebook per far conoscere le eccellenze enogastronomiche locali. Ed ancora: la partecipazione camerale a San Pellegrino in Fiore, a Rieti in fiore e nella realizzazione delle luminarie natalizie a Rieti e Viterbo.

Molti anche nel 2025 gli appuntamenti formativi e informativi in tema di internazionalizzazione, etichettatura, agroalimentare, transizione energetica, Suap e orientamento al lavoro e alle professioni organizzati dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo anche con il supporto della sua Azienda speciale Centro Italia.