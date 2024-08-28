Camera di Commercio Rieti-Viterbo, il 30 agosto la fiera del peperoncino in piazza Cesare Battisti

Il convegno è aperto a tutti. Il presidente Merlani: 'Occasione imperdibile'

28/08/2024 - 20:08



VITERBO - Inaugurato oggi dal presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani, dal vicepresidente dell'Ente Leonardo Tosti, dal segretario generale dell'ente camerale Francesco Monzillo, dalla presidente dell'Azienda speciale Centro Italia, Vincenza Bufacchi, e dal dirigente camerale e direttore generale dell'Azienda speciale Centro Italia, Giancarlo Cipriano, lo stand in Piazza Cesare Battisti che ospiterà il ricco calendario di attività promosse dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in collaborazione con la sua Azienda speciale Centro Italia, in occasione della tredicesima edizione della Fiera campionaria mondiale del peperoncino.

'La Camera di Commercio di Rieti-Viterbo da anni sostiene con convinzione questa manifestazione – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani – Abbiamo scelto di contribuire al potenziamento dell'appeal turistico e commerciale dell'evento, attraverso una grande campagna di comunicazione rivolta a tutto il centro Italia, oltre ad una partecipazione diretta attraverso l'organizzazione di convegni e degustazioni guidate volte a promuovere i prodotti enogastronomici di punta del territorio, oltre a visite delle delegazioni di ambasciatori che interverranno alla fiera presso alcune realtà aziendali di eccellenza. Siamo infatti convinti dell'importanza di eventi di grande importanza come questo come occasioni imperdibili per una promozione territoriale di lungo periodo attraverso la creazione di duraturi canali commerciali e turistici'.

Durante gli undici percorsi del gusto che animeranno l'area camerale da domani 29 agosto fino al 1 settembre, curate dall'Associazione Apicoltori Alto Lazio, dall'Associazione Sabina Flavour, dalla Cantina Le Macchie, dalla Torrefazione Holy Hemp e dal Birrificio Alta Quota, i partecipanti saranno accompagnati in degustazioni guidate alla scoperta dei segreti di olio, miele, caffè birra e vino. Ancora pochi i posti disponibili, registrandosi qui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRyV0i1-S7Te-uQ9FJPGD3V4NUUSxRfkKtwknxDIuhWZYABA/viewform

Venerdì 30 agosto alle ore 11 presso l'Area Convegni Spazio Italia, sempre in Piazza Cesare Battisti, sarà data la possibilità ad imprese, associazioni di categoria, istituzioni di confrontarsi con le delegazioni di Messico, Vietnam, Angola, Ghana ed Ecuador in occasione dell'incontro 'Gli scambi commerciali come reciproca opportunità'. Al convegno, aperto a tutti, si farà il punto sulla situazione del commercio estero nel reatino e sull'importanza della collaborazione con Paesi esteri e della propensione all'export del territorio. Seguirà una visita degli ambasciatori presso alcune aziende locali di eccellenza.