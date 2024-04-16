Camera di Commercio, arriva il giro d'Italia delle donne che fanno impresa

Giovedì 18 aprile alle ore 10,30 farà tappa a Viterbo, presso la sede dell'Ente camerale

16/04/2024 - 16:54



VITERBO - Giovedì 18 aprile alle ore 10,30 farà tappa a Viterbo, presso la sede della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa. Il roadshow promosso da Unioncamere con il diretto coinvolgimento dei Comitati per l'imprenditoria femminile, tra cui quello della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, è ora inserito nel 'Piano Nazionale dell'Imprenditoria femminile', progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dall'Unione europea con le risorse del Next Generation EU che Invitalia – soggetto gestore – realizza in collaborazione con Unioncamere.

Ad aprire l'incontro, moderato dal segretario generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo, sarà il presidente dell'Ente camerale, Domenico Merlani, che poi passerà la parola alla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, e alla presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile dell'Ente camerale di Rieti Viterbo, Giuseppina Polidori. Interverranno poi Dominga Martines, consigliera di parità della Provincia di Viterbo, Monica Onori, funzionaria di Si.Camera, Silvia Petrone, ricercatrice del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, Martina Quagliano, Business Development Specialist Invitalia

Durante l'incontro saranno illustrati i progetti del sistema camerale italiano per la diffusione della cultura di impresa (SNI) e verranno analizzati e commentati i dati e le caratteristiche dell'imprenditoria femminile nell'Alto Lazio. Sarà inoltre affrontato il tema degli incentivi finanziari per le imprese femminili con un focus a livello nazionale da parte di Invitalia per le imprese.

Sarà l'occasione per diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne, sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell'impresa, superando gli stereotipi che limitano la presenza femminile in tanti settori e promuovendo la digitalizzazione.

Per info e per confermare la presenza (la partecipazione è gratuita, è gradita la conferma), è possibile inviare una email a imprenditoria.femminile@rivt.camcom.it all'attenzione di Annamaria Olivieri.