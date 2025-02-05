Calo della popolazione giovanile nella Tuscia

Negli ultimi 10 anni, meno 8458 'ragazzi', ma la situazione sembra non essere solo un problema viterbese

05/02/2025 - 07:51

di Andrea Farronato

VITERBO - Negli ultimi dieci anni, la provincia di Viterbo ha subito un calo della popolazione giovanile. Secondo uno studio svolto dalla Cgia di Mestre, il numero di persone tra i 15 e i 34 anni è passato da 66.686 unità nel 2014 a 58.228 nel 2024, con una perdita di 8.458 “ragazzi”, pari a una diminuzione del 12,7%. Questi dati portano la Tuscia a posizionarsi come 34°esima a livello nazionale per contrazione demografica giovanile.

La fuga dei giovani dalla Tuscia è riconducibile a vari fattori, in primis la carenza di opportunità lavorative stabili e qualificate. Nonostante la bellezza del territorio e un costo della vita relativamente basso, molti ragazzi scelgono di trasferirsi verso centri con più “vita” in cerca di migliori prospettive professionali.

Il fenomeno non riguarda solo la Tuscia, ma l’intera regione Lazio. La popolazione giovanile della regione è scesa da 1.208.122 a 1.138.223 unità nell’ultimo decennio, con una perdita di quasi 70.000 giovani (-5,8%). Le province laziali mostrano tutte segni di cedimento: Frosinone ha subito una delle flessioni più consistenti, passando da 113.256 a 92.214 giovani (-18,6%), posizionandosi al nono posto nazionale per diminuzione percentuale. Anche Rieti (-11,2%), Latina (-8,8%) e Roma (-2,9%) hanno registrato dati negativi.

A livello nazionale, la situazione più preoccupante è quella del Mezzogiorno. Degli oltre 747.000 giovani persi in Italia nell’ultimo decennio, ben 730.756 provengono dal Sud, con una riduzione del 14,7%. Anche il centro Italia non è stato immune, registrando una contrazione del 4,9%.

Di contro, il Nord Italia ha registrato un lieve incremento della popolazione giovanile. Il Nord-Est ha visto un aumento di 46.821 unità, mentre il Nord-Ovest ha registrato un saldo positivo di 55.420 giovani. Questo risultato positivo è dovuto alla presenza di immigrati che trovano spesso dimora al nord e alla migrazione interna di giovani provenienti dal Sud.