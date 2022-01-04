Calcio minore, rinvio quasi inevitabile

Anche Umbria e Campania si sono fermate, la palla passa al comitato del Lazio

04/01/2022 - 07:02



VITERBO - Mezza Italia si ferma dall'Eccellenza in giù. Dopo le decisioni delle Regioni del Nord, ieri, anche Umbria e Campania hanno optato per il rinvio come la Toscana. Manca la decisione del Comitato regionale del Lazio che, a questo punto, potrebbe aggungersi agli altri.

La decisione è attesa per domani visti, anche, i match già programmati per il 5 e 6 gennaio. Si potrebbe posticipare tutto di un paio di settimane per continuare a monitrare l'aumento dei contagi da Covid e dare tempo ad atleti e staff di completare il ciclo vaccinale con la terza dose visti i nuovi decreti in vigore.

Stessa sorte che dovrebbe colpire la serie D che ha già registrato un grande numero di rinvii a partire dalle gare che si sarebbero dovute svolgere il 5 gennaio.