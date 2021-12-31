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Calcio, si va verso la sospensione
Dopo l'annuncio dello stop di varie regioni, oggi si deciderà anche per il Lazio
31/12/2021 - 07:02

VITERBO - Sembra quasi un dèjà vu. I contagi da Covid risalgono, si parla di curve, si accendono focolai e lo sport inizia a tremare. In molte regioni è già arrivata la decisione: il calcio si ferma, per ora, fino al 30 gennaio. Ultima a fare conferma è stata la Toscana, ma oggi si riuniranno altri comitati regionali. 

Possibile che la stessa scelta venga presa anche dal Lazio, visto l'incontro avvenuto ieri tra Giancarlo Abete e i comitati regionali. Intanto un nuovo provvedimento chiude le porte dell'agonismo ai no vax.  Fino al 31 marzo, infatti chi pratica uno sport all'aperto avrà bisogno della certificazione verde.




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