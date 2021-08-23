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Calcio, il 25 sorteggio di calendari e gironi di Eccellenza e Promozione
Niente cerimomia, sarà trasmesso in streaming
23/08/2021 - 05:45
VITERBO - Il comitato regionale Lazio, tramite social, ha informato gli sportivi che il 25 agosto saranno effettuati i sorteggi di calendari e gironi per quanto riguarda Eccellenza, Promozione e Under 19. Non ci sarà la consueta cerimonia, ma sarà trasmesso tutto in diretta sui social e Youtube.
Inizio previsto per le14.30. Seguirà il sorteggio del primo turno di Coppa Italia d'eccellenza. Si torna in campo dopo il lungo stop dovuto alla Pandemia.