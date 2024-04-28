MONTALTO DI CASTRO - - “La determinazione del Presidente Francesco Rocca nel proteggere la nostra Terra riceve il plauso ben meritato di Noi Moderati della Provincia di Viterbo - dichiara Sergio Caci commissario provinciale del partito - In un gesto di ferma opposizione a questa minaccia ambientale, il Presidente Rocca ha ribadito il fermo rifiuto della regione verso la presenza di scorie nucleari sul nostro territorio. Le sue parole rispecchiano un impegno sincero per la tutela del nostro ambiente e delle sue caratteristiche uniche.”
“Noi Moderati della provincia di Viterbo - continua Caci - condividiamo l'importanza di preservare la nostra terra per le generazioni future. La decisione della Regione Lazio di agire legalmente contro il deposito di scorie nucleari è un passo significativo nella direzione della protezione ambientale e della sicurezza della nostra comunità.”