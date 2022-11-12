'Buone notizia per Vulci: 250mila euro dalla Regione'

'Mi auguro che la nuova amministrazione mantenga l'impegno'

12/11/2022 - 12:20



MONTALTO DI CASTRO - 𝗣𝗲𝗿 𝗩𝘂𝗹𝗰𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝘂𝗼𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮: 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝟮𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗼, 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶 𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮. Mi spiego meglio. Nel 2021 Fondazione Vulci si arricchì, grazie ad un lungo lavoro di mediazione e collaborazione, di un nuovo socio: la Regione Lazio. Entrò versando un contributo una tantum di 200mila euro e ulteriori 50mila euro, previsti coma quota annuale fissa. Quella del comune, approvata dalla passata amministrazione, è stata sempre di 650mila euro ca. Più investimenti durante l'anno se necessario.

Per il 2023 la giunta regionale, scommettendo sul Parco di Vulci, ha aggiunto ai 50mila euro previsti dall'accordo di ingresso, altri 250.000 euro. Una buona notizia.

𝗠𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗴𝗮 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗲𝘁𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗩𝘂𝗹𝗰𝗶 𝗼, 𝘀𝘂𝗹𝗹'𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗹𝗼 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟯.

Lo vedremo a bilancio di previsione depositato, fiduciosi che come la Giunta Caci e quella Zingaretti, anche la Giunta Socciarelli creda in Vulci e nel suo sviluppo.

Ass- Insieme - Montalto di Castro e Pescia Romana