Buona prova della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo a Rocca di Papa

I giovanissimi hanno partecipato alla prova del Trofeo regionale di Cross

22/01/2024 - 17:08



VITERBO - I Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, domenica 21 gennaio 2024 hanno ospitato la prima prova del Trofeo Regionale Giovanile di Cross, manifestazione che apre la nuova stagione agonistica, proponendo una gara molto partecipata da parte delle società del Lazio, che si sono sfidate con i loro giovanissimi atleti in una fredda ma assolata giornata invernale. Anche la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo era presente alla gara con ben 3 squadre complete guidate dagli allenatori Umberto Battistin e Leonardo Bargagli che si son ben comportate, conquistando buone posizioni nelle classifiche finali. Bene i Ragazzi che con Alessandro Fabbretti, Gabriel Vecchietti, Davide Giurini e Marco Della Rosa si piazzano al 5° posto e bene anche la Cadette che con Claudia Iacomelli, Sofia Nezha e Francesca Andreola si piazzano al 10° posto. Bene la squadra Ragazze guidata da Anna Bussolin che si classifica all’11° posto insieme a Sofia Della Rosa e Stella Terzoli. In gara anche i giovanissimi delle categorie Esordienti che ottengono un ottimo risultato con Stella Fabretti che vince la prova riservata alle F5 e la sorella Bianca è 5^ tra le F8, tra gli M10 buona prova anche di Matteo Casini. (G.M.)