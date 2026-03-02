Bullismo e cyberbullismo, scuola e famiglie a confronto al Museo del Colle del Duomo

Il 4 marzo lincontro promosso dallIstituto comprensivo Luigi Fantappié per rafforzare lalleanza educativa contro il disagio giovanile

02/03/2026 - 16:00



VITERBO - Ascoltare, riconoscere, intervenire. Il ruolo dei genitori e della scuola nel contrasto al bullismo. Se ne parlerà mercoledì 4 marzo alle ore 17 presso la sala Limonaia del Museo del Colle del Duomo (piazza San Lorenzo), nell'ambito del convegno promosso e organizzato dall'istituto comprensivo Luigi Fantappié. Un incontro per riflettere su una delle sfide educative più urgenti del nostro tempo, perché il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo interpella in modo diretto la scuola e la famiglia, chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nell'accompagnare i giovani nella crescita personale, relazionale e civile.

E l'evento nasce proprio con l'obiettivo di rafforzare l'alleanza educativa tra genitori, docenti ed educatori, fornendo strumenti concreti per riconoscere i segnali di disagio e intervenire in modo tempestivo ed efficace. 'Crediamo profondamente in questo convegno – afferma la dirigente scolastica Pamela Mezzasalma - perché siamo convinti che solo attraverso il confronto, l'ascolto e la collaborazione tra scuola, famiglie ed esperti sia possibile comprendere davvero le fragilità dei nostri ragazzi. Investire in momenti di riflessione condivisa significa rafforzare la nostra responsabilità educativa e costruire, insieme, risposte più consapevoli ed efficaci. Intendiamo anche promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione e favorire il dialogo tra istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni del territorio'.

'Come assessore alle politiche sociali e all'educazione del Comune di Viterbo – sottolinea Rosanna Giliberto - credo che il contrasto al bullismo non si esaurisca in un intervento emergenziale, ma richieda una responsabilità educativa quotidiana e condivisa. Scuola, famiglie e istituzioni sono chiamate a riconoscere non solo i comportamenti, ma anche i silenzi, le fragilità e i bisogni che spesso li generano. È da questa capacità di lettura profonda e dalla costruzione di un'alleanza autentica che può nascere una comunità capace di prevenire, accompagnare e prendersi cura'.

L'incontro, che vede il patrocinio del Comune di Viterbo, della Regione Lazio, del Museo Colle del Duomo, rappresenterà un'occasione di grande valore formativo e culturale per l'intera comunità, nella convinzione che il contrasto al bullismo sia un impegno collettivo, nel nome della dignità e della tutela di ogni persona, che coinvolge istituzioni, famiglie e territorio. Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali dell'assessore alle politiche sociali e all'educazione del Comune di Viterbo Rosanna Giliberto, dalla referente antibullismo dell'Ufficio scolastico provinciale di Viterbo Alessandra Menicocci e dalla dirigente scolastica dell'ic L. Fantappié Pamela Mezzasalma. Ci si addentrerà ulteriormente nel cuore dell'importante tematica con autorevoli relatori, esperti qualificati e specializzati ognuno nel proprio ambito di competenza, il cui valore delle loro esperienze e competenze rappresenta un'opportunità di crescita professionale per tutti i presenti. Ad alternarsi negli interventi saranno Michele Palazzetti, formatore e coach dell'I.P.S.E. di Viterbo, Christian Pacelli, commissario capo tecnico psicologo della Polizia di Stato di Viterbo, Marcello Ercolani, assistente capo tecnico della Polizia di Stato di Viterbo. Il convegno sarà inoltre un momento di dialogo e di confronto: uno spazio aperto al dibattito, allo scambio di idee e alla condivisione di esperienze. Sarà possibile portare testimonianze, buone pratiche e riflessioni maturate nel proprio percorso professionale, arricchendo così la discussione e contribuendo attivamente alla costruzione di un sapere condiviso.