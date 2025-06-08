Borse di studio alla Scuola Media Tommaso Ghinucci per la conoscenza artistica e culturale di Bagnaia

Primo posto Guernaccini Alessio, al secondo posto Pierini Marika e al terzo posto Varletta Noemi

08/06/2025 - 14:08



VITERBO – Venerdì 6 giugno, presso la Scuola Media “Tommaso Ghinucci” di Bagnaia, si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione delle borse di studio concesse ai tre migliori elaborati letterari della classe terza, che meglio hanno interpretato la conoscenza artistica e culturale di Bagnaia.

Alla presenza della dirigente scolastica dott.ssa Giovanna Diana, del console del Touring Club dott. Vincenzo Centini, il presidente dell’Associazione Amici di Bagnaia, Aldo Quadrani, nel ringraziare il corpo docente e in particolare le prof.sse Morelli e Mattioli per il loro interesse e collaborazione a questo evento che si ripeterà negli anni a venire con tutte le classi terze, ha sottolineato la passione che il signor Franco Pierini, storico dell’Associazione, ha messo nell’accompagnare gli studenti in una passeggiata-racconto per l’antico Borgo, propedeutico allo svolgimento del saggio letterario.

Pienamente centrato l’obiettivo che l’Associazione si era prefissata di far conoscere Bagnaia nella storia e nelle tradizioni degli abitanti con aneddoti e particolari che hanno entusiasmato i 23 ragazzi che, nei loro temi, hanno riportato ed elaborato con dovizia di particolari e citazioni.

A tutti gli studenti è stato consegnato il libro “Cronaca di una Terra del Patrimonio” di Vincenzo Frittelli, edito nel 1977, per avere nella propria biblioteca personale la storia di Bagnaia.

Ai tre finalisti è stato consegnato l’attestato di partecipazione, il libro “Bagnaia e il suo canto” di Pier Isa della Rupe e Franco Pierini ed un premio in denaro. Al vincitore inoltre Il Console del Touring Club ha donato un prestigioso volume sulle bellezze artistiche dell’Italia.

Al termine sono stati finalmente svelati i nomi dei tre classificati che sono risultati al primo posto Guernaccini Alessio, al secondo posto Pierini Marika e al terzo posto Varletta Noemi.

Un arrivederci alla seconda edizione nell’anno scolastico 2025/2026.