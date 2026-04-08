Borse di studio, Regimenti: Investimento record da oltre 200 milioni, basta polemiche

Lassessore regionale replica alle critiche: Lo scorrimento era già previsto, il diritto allo studio non può diventare terreno di scontro politico

08/04/2026 - 16:01



ROMA - “L’impegno della Giunta Rocca per garantire il diritto allo studio universitario viene da lontano ed è una priorità sin dall’insediamento di questa amministrazione. Abbiamo rispetto per qualsiasi forma di mobilitazione studentesca ma non è corretto dire, come hanno fatto alcuni esponenti dell’opposizione e alcune associazioni di studenti, che lo scorrimento delle graduatorie degli idonei sia avvenuto dopo la mobilitazione studentesca di oggi: basta fare una semplice ricerca in rete per capire che l’annuncio dell’erogazione di nuovi fondi per garantire risorse a tutti gli idonei era stato annunciato e pubblicizzato la settimana scorsa.

Al contrario di come pensa di fare una parte delle opposizioni, non crediamo che l’Università e il diritto allo studio possano essere terreno di scontro politico o per piantare delle ‘bandierine’ di parte: parliamo del futuro del nostro Paese, di un diritto costituzionalmente garantito e dobbiamo lavorare tutti nell’unica direzione possibile che è quella di consentire al più ampio numero di ragazzi e ragazze di poter studiare nei nostri Atenei, indipendentemente dalla propria condizione economica. I fatti sono chiari a tutti: quest’anno abbiamo stanziato la cifra record di oltre 200 milioni di euro per erogare borse di studio a 39mila studenti. Il resto sono solo strumentalizzazioni che lasciano il tempo che trovano”. Così Luisa Regimenti, assessore all’Università della Regione Lazio.