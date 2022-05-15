Borsa e investimenti: occhi puntati su inflazione USA e banche centrali

15/05/2022 - 21:38



Il tema dell'inflazione continua a rappresentare l'argomento più dibattuto nei salotti dell'alta finanza in quanto, nonostante alcune Banche Centrali abbiano iniziato a predisporre contromisure atte ad arginare la recrudescenza del fenomeno, le borse internazionali non riescono a stabilizzarsi, anzi in quest'ultima fase i sell off stanno interessando indistintamente tutte le asset class. La Fed, in particolare, ha dato il via alla stretta sui tassi con due rialzi nella prima parte dell'anno -il più recente addirittura di 50 Bps, livello più alto dal 2001- e Jerome Powell nel corso del meeting ha più volte sottolineato come il Board farà di tutto per evitare che l'inflazione danneggi l'economia statunitense, spingendo il paese in recessione.

I dati rilasciati dalle società quotate nella prima reporting season del 2022 non sono in realtà incoraggianti: diverse aziende hanno presentato risultati inferiori alle stime e alcune hanno lanciato profit warning -il più imponente riguarda Apple ed è legato a rallentamenti sulla supply chain-; tuttavia a preoccupare maggiormente gli analisti è la situazione delle compagnie che hanno riportato numeri in crescita, in quanto gli stessi riflettono perfettamente le modalità attraverso cui l'inflazione può impattare sul ciclo economico. Difatti, analizzando con attenzione i loro ricavi, emerge chiaramente come l'aumento non sia riconducibile ad una variazione positiva dei volumi di vendita, ma ad un rialzo dei prezzi dovuto proprio all'inflazione, pertanto bisognerà vedere se e per quanto tempo reggeranno i consumi.

La posizione della BCE è più attendista a causa della crisi geopolitica che in Europa si riverbera con più intensità: il fenomeno dell'aumento dei prezzi rappresenta un disagio molto sentito, ma al momento le urgenze sono altre. Questi sono i principali motivi per cui sono sempre di più gli utenti che mostrano interesse per il trading online: l'incertezza di certo non aiuta a elaborare programmi a lungo termine, quindi si prova a rimanere poco esposti, cercando di sfruttare la volatilità dei mercati con strategie speculative.

Conoscere gli strumenti del trader

Naturalmente, per attuare un approccio di questo tipo, è necessario utilizzare specifici intermediari e padroneggiare determinate skill e competenze. A questo proposito può essere utile consultare la guida su come giocare in borsa redatta dagli esperti di Investireinborsa.org, portale di riferimento nel mondo del trading online che offre numerosi approfondimenti pensati per aiutare gli utenti ad avvicinarsi con consapevolezza al mondo degli investimenti digitali.

Se l'impiego di una piattaforma di negoziazione, equipaggiata con tutta la strumentazione del caso -grafici, per analizzare i prezzi degli asset trattati, e short selling e leva finanziaria, per confrontarsi efficacemente con tutte le situazioni di mercato-, non costituisce un ostacolo insormontabile, gli altri requisiti richiedono quantomeno l'impegno in un percorso di formazione.

Per fortuna fra le realtà operanti nel settore degli investimenti online, alcune prevedono nel catalogo prodotti una serie di servizi, ideati proprio per accompagnare gli utenti nella fase di apprendimento della disciplina.

Broker online: piattaforme di trading e funzionalità

I broker online, nello specifico, sono società che svolgono l'attività di intermediazione sui circuiti decentralizzati e presentano tutte le caratteristiche appena messe in evidenza. L'aspetto più interessante del loro modello operativo è rappresentato dalla perfetta sintesi tra gli standard dell'infrastruttura tecnologica offerta ai clienti e la competitività dei costi richiesti per utilizzarla.

Infatti sottoscrivere i servizi di tali realtà non implica alcuna spesa, se non le commissioni per la compravendita degli asset -spesso è applicato solo uno spread tra i livelli bid e ask del sottostante-, e persino le risorse didattiche sono totalmente gratuite.

Supportare gli investitori con i sistemi di sharing trading

Inoltre i broker online propongono una serie di funzionalità, per supportare nella costruzione di una strategia resiliente chi ancora non ha terminato l'iter formativo o chi semplicemente preferisce delegare l'operatività in prima persona: si tratta dei sistemi di sharing trading, ovvero meccanismi integrati nelle piattaforme di negoziazione che consentono di condividere le view sui mercati.

Gli iscritti al network possono visualizzare le idee di investimento di altri utenti e decidere di replicarle, manualmente o automaticamente, su un account personale.