Borghi Maestri, Soriano racconta la Tuscia tra artigianato, cultura e cinema

Dal 14 giugno a ottobre mostre, incontri ed eventi dedicati a Pier Paolo Pasolini e alle eccellenze artigiane del territorio: il progetto promosso da Confartigianato unisce turismo esperienziale e identità locale

14/06/2026 - 00:51

di Andrea Farronato

VITERBO – Un viaggio tra artigianato, cultura, cinema e identità del territorio. È questo il cuore di “Borghi Maestri”, il progetto promosso da Confartigianato Imprese Viterbo in collaborazione con Camera di Commercio, Comune di Soriano nel Cimino e Tuscia Film Fest, pensato per valorizzare le eccellenze dei piccoli borghi della Tuscia attraverso eventi e appuntamenti diffusi fino all’autunno.

“Borghi Maestri” nasce con l’obiettivo di raccontare il territorio partendo proprio dalle sue radici artigiane. A spiegarlo è Andrea Di Simone, presidente di Confartigianato Viterbo: “I borghi sono maestri perché custodiscono il saper fare e l’identità artigiana. Nelle realtà produttive dei piccoli centri troviamo eccellenza, tradizione e innovazione. Abbiamo quindi costruito un programma che unisce produzione locale, promozione culturale e turismo esperienziale”.

Un progetto che guarda anche al turismo moderno e alla valorizzazione dell’identità locale, come spiegato dal segretario generale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo: “Oggi non basta più mostrare uno scorcio di un borgo, bisogna raccontarne l’identità. L’artigianato e lo storytelling territoriale diventano strumenti fondamentali per promuovere il territorio”.

Soriano nel Cimino sarà il centro degli eventi, mettendo a disposizione luoghi simbolo come Castello Orsini e Palazzo Chigi Albani. Proprio qui prenderà forma un percorso culturale dedicato anche alla figura di Pier Paolo Pasolini, profondamente legato al territorio della Tuscia. “Soriano sarà legata ad artigianato, arte e cinema che ruotano attorno alla figura di Pasolini”, ha spiegato l’assessore Francesco Marzoli.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà la serata del 20 giugno, realizzata insieme al Tuscia Film Fest. Mauro Morucci e Serena Aschilli, direttore organizzativo e responsabile eventi del festival, hanno spiegato: “Abbiamo pensato a una conversazione dedicata al rapporto tra Pasolini e la Tuscia, con letture e approfondimenti che racconteranno il suo legame umano e artistico con questo territorio”.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

• 14 giugno – Castello Orsini, Soriano nel Cimino – ore 11

“È un brusio la vita”, vernissage della mostra d’arte contemporanea ispirata a Pier Paolo Pasolini, a cura di Serena Achilli.

• 20 giugno – Palazzo Chigi Albani, Soriano nel Cimino – ore 21

“Pasolini e la Tuscia”, serata in collaborazione con Tuscia Film Fest dedicata al rapporto tra Pier Paolo Pasolini e il territorio.

• 18 luglio – Bomarzo

Grande serata speciale in collaborazione con Tuscia Film Fest con un ospite del cinema italiano.

• 24 luglio – Cortile di Palazzo Chigi Albani, Soriano nel Cimino – ore 18

Presentazione del volume “Eredi di un’arte antica – gli artigiani del Lazio tra storia e futuro”.

• Ottobre 2026 – durante la Sagra delle Castagne

Esposizione degli scatti realizzati dai partecipanti al workshop fotografico dell’11 aprile.