VITERBO - Si è solto a Gubbio sabato 13 aprile il Trofeo Interregionale “Città di Gubbio” di pattinaggio a cui la Libertas Pilastro ’92 a partecipato con 12 atlete: Agostinello Aurora, Barcarolo Beatrice, Belli Lara, Bonaventura Luce, Del Trecco Susanna, Fabi Beatrice, Formica Giulia, Minniti Fiamma, Pinzi Viola, Quintili Sofia, Ricci Caterina, Tavani Viola con l’istruttrice Erica Salta.
Oltre il primo posto della più piccola del gruppo Luce Bonaventura che ha pattinato in scioltezza ed eleganza lasciando dietro di se molte concorrenti, le altre compagne di squadre non sono state da meno classificate tutte a ridosso del podio, un successo di squadra che premia il lavoro dell’istruttrice in questo gruppo ben affiatato con il motto “una per tutte, tutte per una”.
Prossimo appuntamento con il pattinaggio con l’immancabile Meeting Libertas di Primavera che raggiunge la 30° edizione, iniziato nel 1995 con 2 interruzioni per Covid, a questa edizione sono iscritti 330 atleti provenienti dalle regioni Umbria, Toscana, Campania e Lazio.
Come sempre gli atleti più piccole dai 4 anni in poi e quelle più grandi daranno il meglio di loro stessi davanti al pubblico di genitori a cui vanno i ringraziamenti della Libertas Pilastro per sostenere i propri figli sotto ogni punto di vista.