Bolsena vieta il lancio di palloncini, lanterne e coriandoli di plastica

Il Comune si schiera con Plastic Free Onlus a tutela dell'ambiente

17/06/2025 - 11:51



BOLSENA -Il Comune di Bolsena, in provincia di Viterbo, compie un importante passo avanti nella tutela dell'ambiente e del lago: il sindaco Andrea Di Sorte ha firmato la delibera che introduce nel regolamento di polizia urbana il divieto del lancio di palloncini, lanterne volanti e coriandoli di plastica. Una misura concreta contro l'inquinamento da microplastiche e un segnale forte di attenzione alla salvaguardia del territorio, in particolare del bacino lacustre e del borgo medievale.

La delibera è frutto dell'impegno della referente locale dell'associazione Plastic Free Onlus, Isabella Bordoni, che da oltre due anni lavora sul territorio per promuovere buone pratiche ambientali e sensibilizzare cittadini e istituzioni.

'Sono molto soddisfatta del raggiungimento di questo risultato che la nostra associazione promuove e sostiene da tempo – dichiara Isabella Bordoni –. Quando ho iniziato come referente Plastic Free a Bolsena, Andrea Di Sorte era assessore con delega all'ambiente e ha mostrato fin da subito grande disponibilità. Oggi, da sindaco, ha voluto accogliere questa proposta con convinzione. È un passo importante per il nostro territorio'.

Il provvedimento, che vieta l'uso di prodotti monouso dannosi come palloncini, coriandoli e lanterne in occasione di eventi e celebrazioni, si aggiunge ad altri interventi già introdotti, come il divieto di fumare sulle spiagge al di fuori delle aree dedicate. 'Proprio su questo punto – aggiunge Bordoni – sarà fondamentale ora individuare e attrezzare le smoking area, con posaceneri e segnaletica adeguata. Il Sindaco ci sta lavorando e sarà uno dei prossimi obiettivi su cui continuerò a collaborare'. È inoltre vietata sulla spiaggia la vendita di bevande in bicchieri di plastica e cannucce di plastica.

Tra le altre misure ambientali già adottate anche il divieto dell'uso eccessivo di vasi in plastica fuori dalle abitazioni del centro storico, in linea con la valorizzazione dell'identità paesaggistica del borgo.

Con questa delibera, Bolsena diventa il sesto Comune del Lazio a introdurre il divieto di lancio di palloncini, lanterne e coriandoli di plastica, dopo Sperlonga, Maenza, Latina, Pofi e Pontinia. Un segnale importante che mostra come la sensibilità ambientale si stia traducendo in atti concreti di governo locale.

Il percorso di sostenibilità non si ferma qui. 'Il mio prossimo obiettivo – conclude Bordoni – è introdurre nel nostro Comune il protocollo Eco-Event di Plastic Free, per rendere le sagre e le manifestazioni gastronomiche realmente sostenibili. Abbiamo già avuto esperienze positive in altri paesi della provincia, come San Giovanni in Tuscia, e credo che Bolsena possa essere un modello virtuoso per tutto il territorio'.

L'amministrazione comunale e Plastic Free continueranno a lavorare insieme, anche in vista delle attività di clean up, in sinergia con l'associazione Lago di Bolsena e le realtà locali impegnate per la tutela ambientale.