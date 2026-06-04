Bolsena, successo per la settima edizione del Raid degli Etruschi

Dal 29 al 31 maggio oltre 300 km di percorso tra borghi e città della provincia di Viterbo per il raduno internazionale di auto storiche promosso dallEtruria Historic Racing Club

04/06/2026 - 12:14



BOLSENA - Va in archivio la settima edizione del Raid degli Etruschi, raduno turistico internazionale di auto storiche organizzato dall'Etruria Historic Racing Club.

La manifestazione, che si è svolta dal 29 al 31 maggio, è stata patrocinata dal Comune di Bolsena, Comune di Gallese, Comune di Marta, Comune di Sutri, Comune di Bagnoregio, Provincia di Viterbo, Consorzio Turistico del Lago di Bolsena e con il contributo della Regione Lazio.

Bolsena ha ospitato per tre giorni i partecipanti provenienti da tutta Italia e come da tradizione dalla Germania, un legame quello con i driver tedeschi che dura dalla prima edizione e che anno dopo anno è cresciuto e consolidato fino a diventare una vera e propria amicizia che va ben oltre la passione per le auto storiche.

Gli equipaggi, a bordo di splendidi e fiammanti bolidi a quattro ruote, hanno percorso circa 300 km guidando per le strade della Tuscia Viterbese da nord a sud, attirando l'attenzione di appassionati e curiosi che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di fotografare le vetture sia on the road che nelle soste previste.

Jaguar, Thriumph, Porsche, Austin Healey, Maserati, Alfa Romeo, Lancia e fiat i brand presenti che hanno dato vita ad un vero e proprio 'museo viaggiante' che ha attraversato borghi e città come Viterbo, Porano, Bagnoregio, Celleno, Montefiascone, Marta, Vetralla, Capranica, Nepi, Vasanello, Gallese, Bagnaia e ovviamente Bolsena.

Grande accoglienza è stata riservata agli equipaggi nel borgo di Sutri dove il Vicesindaco Alessio Vettori, li ha ricevuti prima nel caratteristico centro storico per una breve sosta e in seguito scortati fino all' Anfiteatro Romano per una visita guidata. Di grande interesse è stato anche il pit stop a Gallese per ammirare, insieme al sindaco Danilo Piersanti, il bellissimo Ninfeo, laghetto naturale che si trova sotto il Palazzo Ducale, un luogo misterioso e incantato che ha lasciati tutti a bocca aperta.

Venerdì 29 maggio, alle ore 21:00 come da programma si è svolto il III Circuito Cittadino Notturno di Bolsena che ha visto le auto d'epoca sfilare su viale Colesanti. Nonostante il tempo decisamente non primaverile, caratterizzato da vento e pioggia, è stata registrata una folta presenza di spettatori.

Domenica 31, invece con temperature prettamente estive, è andato in scena il II Concorso D'Eleganza. Tra i giudici presente anche il Sindaco di Bolsena Andrea di Sorte rimasto piacevolmente sorpreso dalla bellezza e dalla rarità delle auto d'antan decretando come vincitrice assoluta la splendida Jaguar C-Type del 1952 appartenete all'equipaggio tedesco Siegfried Gronkowski - Kerstin Gronkowski.

Durante i giorni dell'evento, i partecipanti non hanno solo scoperto le bellezze artistiche, paesaggistiche, architettoniche e degustato le prelibatezze della Tuscia, ma si sono cimentati in 21 prove di precisione a tempo che hanno divertito sia esperti che meno esperti. La classifica finale ha visto salire sul gradino più alto del podio l'equipaggio orvietano composto da Roberto Ferrari e Antonella Moretti al volante di una Fiat 124 Special del 1973. Secondo posto per Luigi Bellacima e Anna Maria Piovino a bordo di una Fiat 600 Multipla del 1963, mentre il terzo posto è andato a Sergio e Fabrizio Iacoponi su Triumph TR3 A del 1958.

Le premiazioni e la cena di gala si sono svolte sabato 30 maggio presso l'Hotel Lido di Bolsena. Presenti Andrea di Sorte, sindaco di Bolsena, Francesco Di Biagi, sindaco di Latera, Danilo Piersanti, sindaco di Gallese, Antonella Sberna, Vice Presidente del Parlamento Europeo, Daniele Sabatini, Consigliere Regionale del Lazio, Sandro Zucchi, Presidente ACI Viterbo, Manlio Sciuto, Presidente del Consorzio Turistico Lago di Bolsena e Felice Orlandini, Direttore di Gara e ispettore onorario del Ministero della Cultura che oltre a complimentarsi con i vincitori hanno applaudito il Patron Mimmo Patara per la splendida riuscita dall'evento sottolineando come sia diventato durante gli anni, uno strumento di promozione turistica per tutta la Tuscia.