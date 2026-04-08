Blitz della Polizia in tutta Italia, 54 misure cautelari, coinvolta anche Viterbo

Operazione su scala nazionale contro criminalità organizzata e traffico di droga: contestati reati aggravati dal metodo mafioso

08/04/2026 - 16:13



VITERBO – Operazione su vasta scala della Polizia di Stato nelle prime ore della mattinata, con interventi coordinati in diverse città italiane, tra cui anche Viterbo. Gli agenti hanno agito simultaneamente in più province, eseguendo un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 54 persone.

Il blitz ha riguardato, oltre al capoluogo della Tuscia, anche Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano e Rovigo, confermando la portata nazionale dell’indagine.

Gli indagati sono sospettati, a vario titolo, di reati di particolare gravità. Tra le principali accuse figurano l’associazione di tipo mafioso e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Contestate anche ipotesi di tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi, possesso di materiale esplosivo, estorsione e minacce a pubblico ufficiale.

Tra i capi d’imputazione compaiono inoltre favoreggiamento, procurata inosservanza della pena, trasferimento illecito di valori e altri reati, tra cui anche l’uccisione di animali.

Secondo gli investigatori, tutte le condotte sarebbero aggravate dall’utilizzo del metodo mafioso o finalizzate a favorire organizzazioni criminali.