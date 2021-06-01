Bianchini, da oggi si torna finalmente a lavorare

Non bisogna dimenticare il lungo stop che il comparto ha subito

01/06/2021 - 10:26



«Da oggi il comparto dell'ospitalità a tavola riprende finalmente a lavorare a pieno regime. Un ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto nella battaglia per le riaperture. L'Italia ora torni a correre».

Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente dell'associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

«Non dobbiamo, però, dimenticare ciò che il settore Horeca ha subito in questi 14, lunghissimi, mesi. Perché dimenticare sarebbe un errore fatale. MIO Italia è sorta per difendere i piccoli imprenditori lasciati soli da una parte della politica e dalle varie associazioni di categoria, a beneficio delle grandi catene, e proseguirà con sempre maggiore forza nella sua missione di tutela delle eccellenze del territorio che fanno grande il nostro Paese», ha concluso Paolo Bianchini.