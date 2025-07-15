Bettina Sabatini nuovo presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti

Le congratulazioni delle istituazioni

15/07/2025 - 16:42



VITERBO - SABATINI (FdI): 'Auguri di buon lavoro a Bettina Sabatini nuovo presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti'

'Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Bettina Sabatini, eletta nuovo presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti, e grazie a Remo Parenti per il lavoro svolto.

Alla presidente confermiamo massima collaborazione e disponibilità al confronto considerando la forte vocazione agricola del nostro territorio, che come amministratori ci stiamo impegnando a valorizzare e rilanciare in favore dello sviluppo economico del Lazio. Confagricoltura in questo percorso rappresenta senza dubbio un interlocutore importante e strategico'.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini componente della Commissione Agricoltura.

Sberna (FdI/ECR): Congratulazioni a Bettina Sabatini, nuova presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti.

'Sentite congratulazioni a Bettina Sabatini, nuova presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti, eletta all'unanimità per acclamazione e tanti auguri di buon lavoro. Un incarico di grande responsabilità, che riconosce il suo impegno, la competenza e la visione strategica maturata nel settore agricolo e nella rappresentanza di un comparto imprenditoriale così importante per la nostra economia. Con Bettina Sabatini abbiamo consolidato una collaborazione piena e istituzionale in questi anni e soprattutto in occasione dell'incontro con la delegazione di Confagricoltura Donna avvenuta al Parlamento Europeo lo scorso maggio. Pertanto rinnovo la mia disponibilità a proseguire questo dialogo istituzionale specialmente in un momento come questo, in cui il dibattito sulla Politica Agricola Comune è all'ordine del giorno. Un ringraziamento al presidente uscente Remo Parenti, per il lavoro svolto in questi anni e auguri di buon lavoro ai vicepresidenti Giorgio Grani, Mauro Bocci e Francesco Gioacchini, e al comitato di presidenza composto da Guglielmo Ascenzi, Silvestro Parenti, Giuseppina Polidori, Mauro Favero e Antonio Parenti.' Così in una nota l'on. Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata di Fratelli d'Italia/ECR.

Auguri della sindaca alla neo presidente di Confagricoltura

'Rivolgo i miei complimenti ed i migliori auguri di un proficuo lavoro a Bettina Sabatini, eletta presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti. L'esperienza imprenditoriale maturata nel settore ed il significativo impegno profuso nell'associazione di categoria le consentiranno di operare al meglio in un comparto che ricopre un ruolo di primo piano nell'economia della nostra provincia e nel sostenere il tessuto occupazionale della Tuscia. Nell'amministrazione comunale troverà un interlocutore sempre disponibile, nella consapevolezza che l'impegno per un'agricoltura di qualità e la capacità di coniugare tradizione ed innovazione rappresentano una frontiera fondamentale per il futuro della nostra terra'.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo

Le congratulazioni della Ust Cisl Viterbo per la nomina della dottoressa Bettina Sabbatini

La Ust Cisl di Viterbo, con la Segretaria Generale Elisa Durantini, esprime congratulazioni vivissime alla dottoressa Bettina Sabbatini per la recente nomina a Presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti.

Per la nostra Provincia questo che stiamo vivendo è un periodo di profondi cambiamenti e grandi sfide, che impattano tutti i settori produttivi in tante filiere diverse; è nostro auspicio continare a lavorare insieme, tramite un dialogo costruttivo e concreto, per proseguire nella direzione dello sviluppo del nostro territorio, ma sono sicura che troveremo nella nuova Presidente un’interlocutrice attenta e sensibile.

La Segretaria Generale Cisl Viterbo

Elisa Durantini

Confagricoltura, Zelli: 'Congratulazioni e buon lavoro a Bettina Sabatini'

'Congratulazioni e buon lavoro a Bettina Sabatini, eletta nuova presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti. Dal 2019 ha ricoperto con successo la carica di vicepresidente dell'organizzazione, dimostrando attenzione e vicinanza all'agricoltura viterbese, promuovendo le istanze degli imprenditori e dei lavoratori del comparto. Una nomina che premia il merito e la competenza, sono certo che, sotto la sua guida, Confagricoltura continuerà a svolgere quel ruolo di raccordo tra imprese e politica ora più che mai necessario per sviluppare ulteriormente il settore agricolo. Mi dichiaro sin da ora disponibile, come presidente della commissione Agricoltura, ad avviare una proficua collaborazione istituzionale nell'interesse del territorio, come sempre fatto finora. Colgo infine l'occasione per ringraziare ed augurare i migliori auspici per il futuro al presidente uscente Remo Parenti, col quale ho avuto la possibilità di intrattenere un rapporto franco e schietto nel corso del mandato'. Così, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.