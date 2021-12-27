Benvenuto ai nuovi nati

La cerimonia domani sera nella sala San Giuseppe della parrocchia

27/12/2021 - 21:48



SAN LORENZO NUOVO - Martedì 28 dicembre 2021, torna dopo un anno di stop a causa della pandemia covid 19, la cerimonia di benvenuto ai bambini di San Lorenzo Nuovo nati nel corso dell’anno. Al fine di mantenere un adeguato distanziamento la cerimonia si terrà presso la Sala San Giuseppe della Parrocchia a partire dalle ore 18.00.

Alla cerimonia parteciperanno le famiglie dei nuovi piccoli cittadini sanlorenzani che, seppur nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia covid 19, potranno iniziare a farsi conoscenza reciproca.

''Dopo un anno di stop, durante il quale abbiamo comunque manifestato, seppur con altre modalità, l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per i nostri nuovi piccoli concittadini, riproponiamo questa semplice cerimonia per conoscere - dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini - le famiglie dei neo-nati e per manifestare loro la vicinanza dell’Amministrazione Comunale. Ritengo che sia bello alimentare fin dai primi mesi di vita dei propri figli uno spirito di solidarietà tra le famiglie di questi bambini che nei prossimi anni, saranno molto probabilmente accomunati nel loro percorso di vita: all’asilo, a scuola, in parrocchia, nello sport, con gli stessi amici”.

L’evento è stato collocata nell’ambito dei festeggiamenti per il Natale, ricompresi all’interno del progetto “Nuove Tradizioni di … Dicembre” organizzato dal Comune in collaborazione con altre realtà associative del territorio e con un contributo economico della Regione Lazio.