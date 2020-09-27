Bentornato pallone... alla faccia del covid

Oggi scattano serie C, D, Eccellenza e Promozione: subito un'abbuffata di partite

27/09/2020 - 03:55



VITERBO - Finalmente si comincia. Fino il tempo delle amichevoli, da oggi si comincia a fare sul serio. Il calcio riparte, dalla serie C alla Promozione, e un intero movimento - seppur tra le mille difficolt provocate dalla pandemia, si rimette in moto. Presentiamo allora il menù della domenica:

SERIE C girone C, 1° giornata

TERNANA-VITERBESE (ore 17.30) arbitro Di Graci di Como - Partenza con la sfida infuocata che attende la Viterbese allo stadio Libero Liberati di Terni contro le Fere. Maurizi, nonostante le assenze, presenta il fidato 3-5-2 che come interpreti dovrebbe avere Daga in porta; difesa a tre composta da Mbende, Markic e Baschirotto. A centrocampo sugli esterni Simonelli a destra e l'ultimo arrivato Falbo a sinistra in una linea completata da Salandria al centro e dalle mezzali Bezziccheri e Bensaja. Davanti, infine, la coppia scuola Lazio Rossi-Tounkara. Alla vigilia de match ha parlato il tecnico gialloblù Agenore Maurizi: 'Non vediamo l'ora di scendere in campo dopo la lunga pausa per il coronaviru che abbiamo dovuto sopportare - ha detto l'allenatore de leoni -. Abbiamo voglia di fare una grande partita e di dedicarla ai quattro nostri giocatori e al massaggiatore fermati dal covid. Sono contento della rosa che il presidente Romano e la direzione sportiva mi hanno messo a disposizione - ha concluso - e confidiamo di non deludere le aspettative della società e della tifoseria'.

SERIE D girone E - 1° giornata

SINALUNGHESE-FLAMINIA (ore 15) arbitro Di Cicco di Lanciano - Reduce dai primi festeggiamenti per il centenario del calcio falisco, la Flaminia di Francesco Punzi debutta in campionato allo stadio 'Angeletti', casa della Sinalunghese, contro la matricola toscana, squadra di Sinalunga, provincia senese. I civitonici sono fiduciosi in vista di questo primo confronto stagionale, al quale arrivano forti delle conferme ricevute nelle ultime uscite del precampionato.

SERIE D girone G - 1° giornata

MONTEROSI-SAVOIA (ore 15) arbitro Campagni di Firenze - Big-match in avvio del girone G al Martoni, dove il Monterosi riceve il Savoia di Salvatore Aronica. D'Antoni, allenatore biancorosso, in settimana ha messo in guardia i suoi giocatori ricordando la forza dei bianconeri di Torre Annunziata: 'Sono tra le squadre favorite per il titolo - ha ricordato D'Antoni - ma anche noi puntiamo a migliorarci'. D'Antoni, d'altra parte, ha a disposizione una rosa molto attrezzata, visto l'ottimo lavoro sul mercato effettuato dal patron Capponi e dal ds Donninelli.

ECCELLENZA girone A - 1° giornata

CORNETO TARQUINIA-RIANO (ore 11) arbitro Bosco di Ostia Lido - Tutto pronto al campo Livio Bonelli per la prima di campionato della Corneto. I rossoblù devono cancellare la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia maturata sette giorni fa sul campo dell'Aranova. Centioni ha diversi dubbi di formazione per l'esordio dei tarquiniesi. Potrebbe scendere in campo anche l'ultimo arrivato, il giovane classe 2002 Raffaele Vergaro, che ha sposato il progetto cornetano dopo l'esperienza alla Ternana e in precedenza nella Berretti della Viterbese.

SANT'ANGELO ROMANO-FAVL CIMINI (ore 11) arbitro Waldmann di Frosinone - Ci siamo. Per la Polisportiva Favl Cimini di Sergio Oliva è ora di iniziare l'avventura nel girone A di Promozione. Anche i gialloneri, come i 'cugini' della Corneto, hanno fallito uno dei due obiettivi stagionali, la Coppa Italia, salutata domenica scorsa in casa del Civitavecchia. Ecco perché, a maggior ragione, oggi a Montecelio servirà una partenza super alla formazione cimina. Che in settimana ha messo nel motore un altro pezzo da novanta, il difensore di 22 anni Alberto Giua, che anche se giovane ha già maturato una discreta esperienza in serie D.

PROMOZIONE girone A - 1° giornata

BOMARZO-TOLFA (ore 11) arbitro Giovinazzi di Roma 1 - Al campo di Attigliano va in scena l'ouverture di campionato del Bomarzo di Stefano Sergi contro il Tolfa. Squadra rivoluzionata alla vigilia, con il mercato che ha portato sei giocatori sulla Teverina. Si tratta del difensore centrale Francesco Giulietti dalla Cornto, i centrocampisti Michael Bordoni e Matteo Giulietti, i fratelli Buzzicotti e il bomber Giulio Baracchini.

FULGUR TUSCANIA-FC VITERBO (ore 11) arbitro Antonuccio di Roma 1 - Derby inedito tra una formazione neopromossa, la Fulgur Tuscania, e una nuova realtà del calcio provinciale, il FC Viterbo nato dalle ceneri del Doc Gallese. I bianconeri di Capotosto contano di partire con il piede giusto, ma gli ospiti - che si sono rinforzati parecchi nelle ultime settimane - sono un ostacolo duro da superare.

NUOVA PESCIA ROMANA-PARIOLI (ore 11) arbitro Germano di Ostia Lido - Match casalingo per i maremmani di Pietro Codoni, che ospitano il Parioli, formazione entrata in corsaa nel girone A di Promozione dopo l'abbandono della Vigor Acquapendente.

RONCIGLIONE UNITED-SORIANESE (ore 11) arbitro Vai di Jesi - Il derby più sentito della domenica è quello del 'Valerio Ginnasi' di Ronciglione. Qui lo United di Stefano Del Canuto deve vedersela contro la Sorianese di Giorgio Alessandrini. Sfida nella sfida tra i due portieri sulla cresta dell'onda da anni, il 39enne Giuseppe Iacomini del Ronciglione e il 44enne Ciccio Porta della Sorianese, che proprio sette giorni fa ha cominciato la stagione alla grande parando un calcio di rigore.

SANTA MARINELLA-MONTEFIASCONE (ore 15.30) arbitro Pal di Roma 1 - Trasferta a Santa Marinella per il Montefiascone di Enrico Centaro, squadra composta da tanti giovani che punta a ricoprire il ruolo di sorpresa di questo campionato. Centaro deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e confida in una partenza lanciata, dopo aver già centrato la qualificazione al secondo turno della Coppa Italia.