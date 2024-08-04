VITERBO - (R.V.) ''Il ritorno del mercato in centro è una bella notizia: il mercato che si integra all'interno del tessuto urbano, all'interno delle mura''. Lo hanno detto gli esponenti dell'Ana Ugl, l'Associazione nazionale degli ambulanti, tra cui Vincenzo Cardenia, presenti ieri a Viterbo per il debutto del mercato settimanale in piazza della Rocca. Cardenia che negli ultimi quattro anni di esilio degli ambulanti al Carmine è stato tra i promotori più strenui del ritorno in centro.
''La cosa importante - hanno aggiunto - è che si rivede la gente a conferma che il mercato è luogo di incontro, socialità, di relazioni. Vorremmo proporre all'amministrazione di far fare un ulteriore salto: proporlo per il riconoscimento di mercato storico come abbiamo già fatto per altri mercati del Lazio''.
Effettivamente il ritorno degli ambulanti in centro è stato salutato da molti viterbesi che, nonostante il giorno pre-festivo e il mese di agosto, periodo di vacanza, di buon mattino si sono fatti un giro per i banchi. Ma il vero banco di prova si avrà a settembre.
Soddisfatti i 45 ambulanti dislocati su piazza della Rocca, meno i quattro collocati in piazza Sallupara che hanno mostrato perplessità per la collocazione e qualcuno ha tardato non aprire.