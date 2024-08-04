''Bene il ritorno del mercato in centro, ora facciamolo diventare storico''

La proposta dell'Ana Ugl. Tanta gente per il debutto in piazza della Rocca, qualche perplessità degli ambulanti su piazza Sallupara

04/08/2024 - 07:02



VITERBO - (R.V.) ''Il ritorno del mercato in centro è una bella notizia: il mercato che si integra all'interno del tessuto urbano, all'interno delle mura''. Lo hanno detto gli esponenti dell'Ana Ugl, l'Associazione nazionale degli ambulanti, tra cui Vincenzo Cardenia, presenti ieri a Viterbo per il debutto del mercato settimanale in piazza della Rocca. Cardenia che negli ultimi quattro anni di esilio degli ambulanti al Carmine è stato tra i promotori più strenui del ritorno in centro.

''La cosa importante - hanno aggiunto - è che si rivede la gente a conferma che il mercato è luogo di incontro, socialità, di relazioni. Vorremmo proporre all'amministrazione di far fare un ulteriore salto: proporlo per il riconoscimento di mercato storico come abbiamo già fatto per altri mercati del Lazio''.

Effettivamente il ritorno degli ambulanti in centro è stato salutato da molti viterbesi che, nonostante il giorno pre-festivo e il mese di agosto, periodo di vacanza, di buon mattino si sono fatti un giro per i banchi. Ma il vero banco di prova si avrà a settembre.

Soddisfatti i 45 ambulanti dislocati su piazza della Rocca, meno i quattro collocati in piazza Sallupara che hanno mostrato perplessità per la collocazione e qualcuno ha tardato non aprire.