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'Bene gli indennizzi per danni alla fauna selvatica'
Il presidente Confagricoltura plaude al recente determina regionale
05/12/2024 - 15:57

 

VITERBO - Accogliamo con estrema soddisfazione la determina regionale che stabilisce in una percentuale di quasi l'80% di quanto stimato dalle perizie tecniche, gli indennizzi per i danni causati alle colture dalla fauna selvatica. La sempre maggiore presenza nei campi, in particolare dei cinghiali, e le conseguenti maggiori perdite sui raccolti fanno si che per l'agricoltore sia diventato insostenibile ricevere solamente un rimborso simbolico come era stato finora. Confagricoltura Viterbo-Rieti aveva chiesto il risarcimento totale dei danni causati dalla fauna selvatica ma non può che approvare il deciso cambiamento di rotta rispetto al passato e riconoscere la sensibilità e la vicinanza che in particolare l'assessore Righini e il presidente dell' Vlll commissione Giulio Zelli hanno dimostrato nei confronti degli agricoltori. In un momento di grandi difficoltà per il nostro settore, questa decisione ci conforta e ci rende fiduciosi sulla possibilità di una sempre più stretta e proficua collaborazione tra la nostra organizzazione, l'assessorato all'agricoltura della Regione Lazio e i rappresentanti regionali del nostro territorio.

 

Il Presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti Remo Parenti

 




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