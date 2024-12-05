'Bene gli indennizzi per danni alla fauna selvatica'

Il presidente Confagricoltura plaude al recente determina regionale

05/12/2024 - 15:57



VITERBO - Accogliamo con estrema soddisfazione la determina regionale che stabilisce in una percentuale di quasi l'80% di quanto stimato dalle perizie tecniche, gli indennizzi per i danni causati alle colture dalla fauna selvatica. La sempre maggiore presenza nei campi, in particolare dei cinghiali, e le conseguenti maggiori perdite sui raccolti fanno si che per l'agricoltore sia diventato insostenibile ricevere solamente un rimborso simbolico come era stato finora. Confagricoltura Viterbo-Rieti aveva chiesto il risarcimento totale dei danni causati dalla fauna selvatica ma non può che approvare il deciso cambiamento di rotta rispetto al passato e riconoscere la sensibilità e la vicinanza che in particolare l'assessore Righini e il presidente dell' Vlll commissione Giulio Zelli hanno dimostrato nei confronti degli agricoltori. In un momento di grandi difficoltà per il nostro settore, questa decisione ci conforta e ci rende fiduciosi sulla possibilità di una sempre più stretta e proficua collaborazione tra la nostra organizzazione, l'assessorato all'agricoltura della Regione Lazio e i rappresentanti regionali del nostro territorio.

Il Presidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti Remo Parenti