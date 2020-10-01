''Bene elezione Angelo Camilli a presidente Unindustria''

Battistoni: ''Governo ascolti le categorie produttive del Paese''

01/10/2020 - 19:09



VITERBO - 'Faccio i miei più sinceri complimenti per l'elezione di Angelo Camilli a presidente di Unindustria Lazio'. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni. 'E' un incarico prestigioso che in questa fase storica è fondamentale per raccogliere le istanze del mondo dell'imprenditoria industriale del nostro territorio e portarle sui tavoli del governo regionale e nazionale.

Un grande in bocca al lupo anche a Sergio Saggini, riconfermato responsabile di zona Unindustria per la Provincia di Viterbo. Il momento socioeconomico è delicato e decisivo. L'augurio è che il governo possa ascoltare le categorie produttive del Paese e declinare le richieste in atti concreti. La crescita e lo sviluppo del 'Sistema Italia' dipende dalla capacità delle nostre aziende di fare mercato'.