Bella prestazione dei Lions Alto Lazio ma non basta contro gli All Reds

I padroni di casa perdono 12 a 24 con una formazione rimaneggiata e con una panchina corta a causa dei tanti indisponibili

29/03/2026 - 13:00



CIVITA CASTELLANA - Bella e confortante prestazione del II° XV dei Lions Alto Lazio. Di fronte agli All Reds secondi in classifica, in e delle concomitanti partite della under 18 e del I° quindici, si sono arresi solamente negli ultimi dieci minuti di partita.

Fino a qual momento il risultato era di perfetta parità 12 a 12 e due mete per parte. Poi una serie di cambi obbligati a causa di infortuni, ed il fiato corto e calo fisico, per il poco allenamento, di alcuni giocatori, hanno fatto la differenza.

Continua comunque la crescita dell’amalgama di squadra, della consapevolezza del valore del collettivo e delle applicazioni pratiche di quanto provato in allenamento. Nota positiva il rientro del mediano di mischia Lorenzo Lunedini, al suo esordio stagionale dopo aver superato i malanni che gli avevano impedito finora di scendere in campo.

Domenica prossima riposo poi, il 12 aprile, derby dell’alto Lazio contro il Tuscia rugby

Campionato di serie C interregionale

Lions Alto Lazio 12 – 24 All Reds

Lions Alto Lazio: Iannaccone, Paoletti, Natalini, Berulava, Biagetti, Ferrazzani, Lunedini, Malè, Digiacomantonio, Moretti, Papa, Coppo, Petroselli, Trazza. A disposizione: Chiti, Sabatini, Cavalieri, Kamga.

All Reds: Poggi, Imberty, Rotella, Scalise, Gaudioso, Vescia, Scrofani, Mori, Pannullo, Giudici, Lavini, Nicoletti, Benevento,Mecca, Rizzi. A disposizione: Ladisa, Ceci, Mancini, Liuzzi, Agudelo, De Marco, Massimi

16’ meta Lunedini nt ,19’ meta all reds, 30’ meta All reds tras. 40’ meta Coppo tras. Iannaccone, 70’ meta all reds tras. 75’ meta All reds trasf.

Arbitro: Luigi Petrolito