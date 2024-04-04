Belcolle: al Polo Ospedaliero previsto un nuovo blocco psichiatrico

Convocata la conferenza dei servizi per il progetto da oltre 3 milioni di euro

04/04/2024 - 07:40

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Convocata la conferenza dei servizi per la realizzazione di un nuovo blocco per il servizio psichiatrico di diagnosi e cura all'ospedale Belcolle di Viterbo. Dopo la fase covid, che ha messo a dura prova il Servizio Sanitario Nazionale, si parte con nuovi posti letto e una struttura tutta nuova per il Polo Ospedaliero del capoluogo.

Due le aree previste nella nuova costruzione dal sapore avvenieristico: ricovero e assistenza e l'area di servizi e gestione, più la zona esterna, per le attività collettive terapeutiche, come giardinaggio e esercizi fisici. Saranno 16 i posti letto previsti, ambulatori, sale colloqui e di attesa. Tutta la costruzione occuperà un'area di 2000 metri quadrati, mentre l'edificio avrà l'estensione di circa 770 metri quadri.

L'intero progetto, finanziato dalla Regione Lazio avrà il costo di 3 milioni 123 mila euro, e per la sua realizzazione sono previsti 395 giorn. Gli Enti convocati alla conferenza dei servizi ora hanno tempo fino alle 12 del 6 aprile per richiedere eventuali chiarimenti o documentazioni aggiuntive, e fino al 6 maggio prossimo per dare il proprio assenzo o diniego, motivato, all'opera, o chiedere eventuali opere di mitigazione o compensazione.