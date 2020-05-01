Belcolle, in arrivo 20mila test sierologici

Acquistati dalla Asl con una gara ponte. Saranno eseguiti su personale sanitario e forze dell'ordine

01/05/2020 - 06:26



VITERBO - In arrivo all’ospedale di Belcolle 20mila test sierologici. La Asl di Viterbo ha anticipato con una ''gara ponte'' le procedure della Regione Lazio che con un bando prevede di acquistare in totale 300mila di questi kit. I test servono alla determinazione degli anticorpi IgG Sars Cov-2. La spesa per la fornitura ammonta a 132mila euro.

''Questi esami non danno alcuna patente di immunità – hanno chiarito dalla Regione nei giorni scorsi - ma servono a verificare come è circolato il virus in determinati contesti''. Saranno eseguiti su personale sanitario e forze dell’ordine. In caso di riscontro di positività sierologica alle IgG (immunoglobuline G) si dovrà eseguire il tampone naso-faringeo, se anche questa prova dovesse risultare positiva il soggetto sarà posto in isolamento, con segnalazione al medico curante.

''È la più grande indagine epidemiologica che verrà svolta nel nostro Paese - ha commentato l’assessore regionale alla Sanitò D’Amato -. I campioni saranno tutti informatizzati e conservati presso la Bio-banca dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani''.