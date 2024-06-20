Bebe Vio a Viterbo per 'Io e te sulla stessa pedana'

La città ospiterà la nazionale paralimpica di scherma dal 24 al 28 Giugno

20/06/2024 - 06:46

di Andrea Farronato

VITERBO - Avrà luogo a Viterbo dal 24 al 28 Giugno il progetto “Io e te sulla stessa pedana”, evento dedito allo sport paralimpico al quale parteciperà anche Bebe Vio insieme alla nazionale paralimpica di scherma.

Dopo la prima edizione dello scorso anno organizzata dal Comune, quest’anno protagoniste anche l’Hotel Salus Terme e WeCom.

“Questo è un altro degli eventi che mirano a migliorare la città di Viterbo, sono iniziative che cercano di aumentare l’adesione della città. Se tutte queste iniziative sono possibili è perché dietro c’è un’idea, uno slancio che è merito di consiglieri che tengono alla propria città”. Rivela la sindaca Chiara Frontini riferendosi all’Assessore Aronne.

“L’accessibilità e l’inclusione, spiega l'assessore Aronne sono qualcosa su cui abbiamo puntato. Quest’anno abbiamo alzato l’asticella, Cortina d’Ampezzo non ha alberghi accessibili, Viterbo si. Questa è una federazione che sta puntando alto e Viterbo è una città che sta puntando alto”.

Un ruolo centrale lo ha l’amministrazione nella ricerca di eventi che valorizzino il territorio, Luca Provvedi “E' importante per l’amministrazione pubblica intercetti eventi che abbiano una ricaduta positiva sul territorio”.

Il 24 inizierà il ritiro della nazionale di scherma paralimpica all’Hotel Terme Salus per la preparazione delle Olimpiadi di Parigi 2024, Tiziana Governatori, titolare del Salus Terme - “Ci interessa creare una situazione nella quale gli atleti possano allenarsi e passare delle ore di relax e benessere”.

L’evento vero e proprio avrà inizio il 24 Giugno alle ore 16 con la firma del protocollo d’intesa tra il Comune e l’AISM. Il 25 giugno, alle Terme Salus i ragazzi del consiglio delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi potranno assistere all’allenamento della nazionale di scherma.

Il 26 Giugno presso la Sala Regia vi sarà un evento sull’accessibilità delle strutture ricettive e sull’impatto degli eventi sportivi di atleti con disabilità sulle città, alle ore 21:15 presso Piazza della Repubblica, Bebe Vio, Leonardo Rigo, Edoardo Jordan ed altri atleti della nazionale di scherma racconteranno le loro storie durante Ombre Festival.

Il 27 Giugno alle ore 9.30 appuntamento presso l’Aula Magna dell’Università della Tuscia a Santa Maria in Gradi per il convegno “Oltre le Barriere: LO Sport come Ponte per l’Inclusione Sociale”.

Per finire il 28 Giugno, alle ore 16, presso Spazio Attivo Lazio Innovo a Via Faul, l’evento “includiamoci sportivamente”.