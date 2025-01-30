Beatle Story: il tributo definitivo ai Fab Four

Al Teatro San Leonardo domenica 2 febbraio

30/01/2025 - 18:53



VITERBO - «Help, I need somebody, Help, not just anybody, Help, you know I need someone, help». Lo straordinario spettacolo BeatleStorytorna in scena per celebrare il sessantesimo anniversario dell'album 'Help!'. In arrivo ad Aprilia, il 1febbraio al TeatroEuropa e a Viterbo, il 2 febbraio al Teatro S. Leonardo,un grandeomaggio alla band più influente della storia della musica rock. Un concerto entusiasmante che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, riporterà indietro negli anni '60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni.

BeatleStoryè un live show che ripercorre l'intera storia dei Beatles dal '62 al '70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, due ore intense di capolavori come: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude.

Lo show è suddiviso in sei set: Cavern Club - Beatlemania - Shea Stadium - Sgt Pepper - Summer of Love - Abbey Road. Ognuno di questi momenti rappresenta un diverso periodo che ha caratterizzato la storia dei Beatles. Con video d’epoca, costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un’incantevole scenografia BeatleStory diventa un ritratto fedele della band, unendo la storia dei Fab Four alla storia di un’epoca.

Il direttore del famoso Cavern Club di Liverpool ha dichiarato: «Ho visto i BeatleStory esibirsi diverse volte. La loro performance e l'attenzione ai dettagli sono all'altezza delle migliori tribute band dei Beatles: uno spettacolo eccellente!»

Lo show BeatleStoryè stato ospitato in diverse trasmissioni televisive, tra le quali 'Viva Rai 2' con Fiorello e 'Domenica In' con Mara Venier. La band ha partecipato a eventi come il 50esimo anniversario dei Beatles in Italia all'Auditorium Parco della Musica di Roma e all'Arena di Verona con l'orchestra diretta da Beppe Vessicchio.

Scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti

Disegno luci di Fabio Galadini

Realizzazione costumi di Erica Angeletti

Produzione Here Comes The Beat