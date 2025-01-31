BCC Roma, crescita solida nel Viterbese: impieghi per 462 milioni di euro

Raccolta di 597 milioni e 95mila euro destinati a iniziative sociali e promozionali

31/01/2025 - 11:53



VITERBO - Impieghi a quota 462 milioni di euro circa e una raccolta che ammonta a 597 milioni. Sono i numeri registrati da BCC Roma nella provincia di Viterbo al 31dicembre 2024,numeri che confermano un rapporto profondo e costruttivo con le comunità locali.

A conclusione del ciclo di riunioni in tutto il territorio laziale, risulta che BCC di Roma, al 31 dicembre 2024,abbia erogato in tutta la regione finanziamenti a imprese e famiglie per 8,5 miliardi (+3,6% rispetto all’anno precedente), mentre la raccolta ha raggiunto la cifra di quasi 12,5 miliardi (+6,2%).

È quanto emerso ieri a Viterbo alla presenza di circa 300persone, nel corso della sesta delle undici riunioni locali con cui BCC Roma sta incontrando i soci di tutti i territori in cui opera (Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto). Le riunioni stanno scandendo il percorso che porterà BCC Roma verso l’assemblea sociale prevista per maggio 2025. Protagonista dell’incontro di Viterbo la compagine sociale dell’Alto Lazio.

Altrettanto importante, nell’ultimo anno, è stata l’attività portata avanti dal Comitato Locale dei Soci BCC Roma operante nell’area. In totale il Comitato ha riconosciuto 95mila euro a fondo perduto, dei quali 45mila euro sono stati donati per attività di beneficenza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale e 50mila sono stati invece erogati per eventi di promozione sul territorio. I soci della zona dell’Alto Lazio sono oltre 5.200.

“Abbiamo alle spalle un 2024 importante - ha detto il Presidente Maurizio Longhi - con traguardi significativi sul piano dei risultati gestionali e con una solidità patrimoniale non solo confermata, ma ulteriormente rafforzata. Adesso siamo impegnati per dare ulteriormente corpo al servizio che offriamo a famiglie e piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dei territori nei quali operiamo”.

Nel corso della riunione è stato dato ampio spazio agli interventi del pubblico ed è stato illustrato il positivo andamento della Banca. Al 31 dicembre 2024, ha ricordato il Direttore Generale Gilberto Cesandri, BCC Roma può contare su una raccolta allargata di 17,5 miliardi (+13,4%) e impieghi alla clientela per 11 miliardi (+7,4%). La Bancavanta inoltre, al 30 settembre 2024, 1 miliardo e 250 milioni di fondi propri e un Cet1 pari al 24,9%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti.

All’incontro hanno partecipato molti rappresentanti locali del mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi Chiara Frontini e Emanuele Aronne, rispettivamente Sindaco e Assessore all’urbanistica e allo sport del Comune di Viterbo, Domenico Merlani,Presidente della Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, Andrea Belli,Presidente Unindustria Viterbo, Michael Del Moro,Presidente Confartigianato Imprese Lazio, Antonio Parenti,Presidente Confagricoltura Lazio e Tiziana Governatori, Presidente Federlazio Viterbo.