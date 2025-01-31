ANNO 16 n° 248
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
BCC Roma, crescita solida nel Viterbese: impieghi per 462 milioni di euro
Raccolta di 597 milioni e 95mila euro destinati a iniziative sociali e promozionali
31/01/2025 - 11:53

VITERBO - Impieghi a quota 462 milioni di euro circa e una raccolta che ammonta a 597 milioni. Sono i numeri registrati da BCC Roma nella provincia di Viterbo al 31dicembre 2024,numeri che confermano un rapporto profondo e costruttivo con le comunità locali.

A conclusione del ciclo di riunioni in tutto il territorio laziale, risulta che BCC di Roma, al 31 dicembre 2024,abbia erogato in tutta la regione finanziamenti a imprese e famiglie per 8,5 miliardi (+3,6% rispetto all’anno precedente), mentre la raccolta ha raggiunto la cifra di quasi 12,5 miliardi (+6,2%).

È quanto emerso ieri a Viterbo alla presenza di circa 300persone, nel corso della sesta delle undici riunioni locali con cui BCC Roma sta incontrando i soci di tutti i territori in cui opera (Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto). Le riunioni stanno scandendo il percorso che porterà BCC Roma verso l’assemblea sociale prevista per maggio 2025. Protagonista dell’incontro di Viterbo la compagine sociale dell’Alto Lazio.

Altrettanto importante, nell’ultimo anno, è stata l’attività portata avanti dal Comitato Locale dei Soci BCC Roma operante nell’area. In totale il Comitato ha riconosciuto 95mila euro a fondo perduto, dei quali 45mila euro sono stati donati per attività di beneficenza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale e 50mila sono stati invece erogati per eventi di promozione sul territorio. I soci della zona dell’Alto Lazio sono oltre 5.200.

“Abbiamo alle spalle un 2024 importante - ha detto il Presidente Maurizio Longhi - con traguardi significativi sul piano dei risultati gestionali e con una solidità patrimoniale non solo confermata, ma ulteriormente rafforzata. Adesso siamo impegnati per dare ulteriormente corpo al servizio che offriamo a famiglie e piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dei territori nei quali operiamo”.

Nel corso della riunione è stato dato ampio spazio agli interventi del pubblico ed è stato illustrato il positivo andamento della Banca. Al 31 dicembre 2024, ha ricordato il Direttore Generale Gilberto Cesandri, BCC Roma può contare su una raccolta allargata di 17,5 miliardi (+13,4%) e impieghi alla clientela per 11 miliardi (+7,4%). La Bancavanta inoltre, al 30 settembre 2024, 1 miliardo e 250 milioni di fondi propri e un Cet1 pari al 24,9%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti.

All’incontro hanno partecipato molti rappresentanti locali del mondo del lavoro e delle istituzioni. Tra questi Chiara Frontini e Emanuele Aronne, rispettivamente Sindaco e Assessore all’urbanistica e allo sport del Comune di Viterbo, Domenico Merlani,Presidente della Camera di Commercio di Viterbo e Rieti, Andrea Belli,Presidente Unindustria Viterbo, Michael Del Moro,Presidente Confartigianato Imprese Lazio, Antonio Parenti,Presidente Confagricoltura Lazio e Tiziana Governatori, Presidente Federlazio Viterbo.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo