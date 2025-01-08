Bassano Romano: appello per salvare Villa Giustiniani

Paola Marchetti, presidente di Confepi, chiede l'intervento di Giuli e Rocca. Il 24 gennaio giornata di mobilitazione

08/01/2025 - 06:32



BASSANO ROMANO - Un appello lanciato alle istituzioni, ministero della Cultura, Regione Lazio e Comune affinché si intervenga con urgenza per la messa in sicurezza e ripristino di Villa Giustiniani, a Bassano Romano, un gioiello storico e architettonico della Tuscia.

A lanciarlo è Paola Marchetti, presidente di Confepi Salute e aderente al gruppo Bassano Partecipa che ha denunciato lo stato di abbandono delle mura perimetrali dell'immobile, ''oggetto - spiega - di minacce molteplici: incuria, abbandono, puntellature e ponteggi che da temporanei sono diventati permanenti, mancata gestione delle aree di rispetto, mancato monitoraggio, scarsa manutenzione programmata, crolli, smottamenti, dissesti idrogeologici, interventi sbagliati, scarsa fruizione e valorizzazione''.

''Villa Giustiniani - ricorda Paola Marchetti - è di proprietà dello Stato che, per il recupero del palazzo, dei 20 ettari di parco e delle annesse mura perimetrali, ha stanziato diversi milioni di euro nel 2018, sbandierati da ministri ed amministratori locali come la panacea di ogni male ma che dopo lunghi sette anni sono ancora inutilizzati''.

'Bassano Partecipa' ha organizzato per il prossimo 26 gennaio una giornata di sensibilizzazione con camminata aperta alla cittadinanza insieme a volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo.

La storia di Palazzo Odescalchi-Giustiniani, oggi semplicemente Villa Giustiniani, è sempre stata travagliata, dalle famiglie che l’hanno posseduta fino all’inesorabile declino degli Odescalchi, alla lunga vicenda che ne ha portato all’acquisto da parte dello Stato.

''Con il rifacimento dei tetti ad opera della Sovrintendenza - prosegue Paola Marchetti - sembrava essere iniziata una nuova vita per il Palazzo e per il suo immenso giardino, nonostante le numerose spogliazioni di arredi, quadri e statue. Poi tutto si è di nuovo fermato e nonostante il ministero della Cultura abbia stanziato, dal 2018 ad oggi, diversi fondi, ad oggi è stato fatto poco o niente''.

Marchetti denuncia che ''le mura perimetrali continuano sistematicamente a crollare in alcune parti, mentre le porte del parco appaiono a rischio ed in condizioni critiche, con aree puntellate, strade semi-interrotte, sicurezza pubblica messa a repentaglio, gli affreschi interni necessitano di interventi, così come altre parti strutturali dell’immobile''.

''Chiediamo - conclude - al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di intervenire rapidamente per salvaguardare questo patrimonio storico, artistico e culturale della nostra Regione e dell’intero Paese''.