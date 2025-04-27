Bassano in Teverina sensibilizza sulla donazione di midollo osseo

Un Incontro coinvolgente con la partecipazione di Giulio Corradi, Matteo Villa e Franco Fasano

27/04/2025 - 09:21



BASSANO IN TEVERINA - Presso la chiesa dei Lumi, nel borgo di Bassano in Teverina, si è tenuto un importante incontro dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo.

L'iniziativa si è aperta con una spiegazione generale sul funzionamento della donazione, seguita dall'intervento di Giulio Corradi, presidente della fondazione Admo Lazio. Corradi ha illustrato l'importanza di una scelta consapevole che può salvare vite, ricordando come migliaia di volontari siano attivi in tutta Italia e sottolineando la necessità di estendere la sensibilizzazione anche ai piccoli comuni.

Nel corso della serata, Matteo Villa, maresciallo orchestrale della banda dei carabinieri, ha portato la sua testimonianza personale, raccontando l'esperienza vissuta come genitore di una bambina che ha ricevuto un trapianto di midollo osseo.

La serata è proseguita con l'intervento di Franco Fasano, cantautore e autore di successi della musica leggera italiana, che ha contribuito a sensibilizzare il pubblico attraverso la musica. Fasano ha esposto il suo libro 'Io Amo', raccontando episodi della propria vita attraverso i capitoli del volume e interpretando alcuni brani che hanno segnato il suo percorso umano e artistico.

'L'incontro è stato un momento prezioso di approfondimento e di emozione - ha dichiarato il sindaco Alessandro Romoli -. Attraverso testimonianze vere e la forza della musica abbiamo voluto sensibilizzare la nostra comunità su un gesto fondamentale come quello della donazione del midollo osseo. Donare significa offrire una nuova possibilità di vita e serate come questa devono essere un modello da riproporre anche negli altri comuni. È un impegno che intendiamo portare avanti, coinvolgendo sempre più i nostri ragazzi.'