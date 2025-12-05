Bassano in Teverina ospita la sua prima gara Fitarco

Il 6 e 7 dicembre si terrà il 1° Trofeo della Federazione Italiana Tiro con l'Arco

05/12/2025 - 08:52



BASSANO IN TEVERINA – Il 6 e 7 dicembre 2025 il comune di Bassano in Teverina entrerà ufficialmente nel calendario nazionale della Federazione Italiana Tiro con l'Arco ospitando il 1° Trofeo Città di Bassano in Teverina – Gara Indoor 18 metri, la prima competizione Fitarco mai organizzata nel territorio comunale.

L'evento, promosso e organizzato dall'A.S.D. Arcieri delle Due Torri, arriva pochi mesi dopo il grande successo dei Campionati regionali Fitarco ospitati lo scorso giugno: una manifestazione che ha portato nel borgo numerosi atleti e tecnici, consolidando la reputazione della società come una delle realtà arcieristiche più dinamiche e in crescita del Lazio.

Grazie all'eccellente organizzazione dimostrata durante i regionali e ai risultati ottenuti dagli atleti negli ultimi anni, gli Arcieri delle Due Torri stanno guadagnando un prestigio sempre maggiore all'interno del panorama federale, diventando un punto di riferimento per i giovani che si avvicinano al tiro con l'arco.

La nuova gara indoor rappresenta un ulteriore passo avanti: per la prima volta Bassano in Teverina ospiterà una gara Fitarco interregionale sulla distanza dei 18 metri, aprendo le porte ad arcieri appartenenti a diverse società sia del Lazio che delle regioni limitrofe.

La manifestazione si svolgerà nella palestra comunale di Bassano in Teverina (VT) articolata in due intense giornate di tiri, confronto e spirito sportivo.

'Per noi è un risultato importantissimo – afferma Davide Ceriani, presidente dell'A.S.D. Arcieri delle Due Torri –. Dopo il successo dei campionati regionali, organizzare la prima gara Fitarco ufficiale nel nostro comune è motivo di grande orgoglio. Significa far entrare Bassano in Teverina nel circuito delle competizioni interregionali e dare ai nostri atleti la possibilità di gareggiare in casa. È un traguardo che premia il lavoro della società, dei volontari e delle famiglie che ci sostengono ogni giorno'.

L'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Bassano in Teverina, che ha messo a disposizione gli spazi e supportato l'associazione nella crescita del movimento arcieristico locale.