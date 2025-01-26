Bassano in Teverina commemora la Giornata della Memoria

Cerimonia solenne con il sindaco Romoli e le autorità locali per ricordare le atrocità della Shoah

26/01/2025 - 15:27



BASSANO IN TEVERINA - Nella mattina di domenica 26 gennaio, a Bassano in Teverina, si è svolta la commemorazione per la Giornata della Memoria, un'occasione per riflettere e ricordare le vittime innocenti della Shoah.

Alla cerimonia, che ha avuto luogo presso il monumento ai Caduti in Piazza della Libertà, hanno preso parte il sindaco Alessandro Romoli, il vicesindaco Stefano Abati, l'assessore Samantha Pompili, i consiglieri Rodolfo Felici e Celide Pellegrini, il parroco Don Alfredo Di Napoli e i rappresentanti della sezione bassanese della Protezione Civile.

Durante la commemorazione è stata deposta una corona di fiori in memoria di tutte le vittime innocenti. Nel suo intervento, il sindaco Romoli ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria di una tragedia che non appartiene solo al passato, ma che deve rappresentare un monito per le generazioni presenti e future:

'Celebriamo con solennità istituzionale la Giornata della Memoria, giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz nel 1945. Ricordare è un dovere morale e civile: significa riconoscere e condannare le atrocità della Shoah, le leggi razziali, le discriminazioni e le sofferenze inflitte a milioni di uomini, donne e bambini, privati della loro dignità e della loro vita solo per la loro appartenenza religiosa o etnica. Questo monito deve essere rivolto in particolare ai giovani, affinché comprendano il valore della convivenza, del rispetto e della solidarietà in un mondo sempre più globale.'

Amministrazione comunale di Bassano in Teverina