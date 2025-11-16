Bassano in Teverina, Riqualificazione Piazza Verdi: ottenuto finanziamento dalla Regione Lazio

Il comune annuncia l'ottenimento di un finanziamento della regione Lazio per l'intervento di riqualificazione di Piazza Verdi

16/11/2025 - 16:29



BASSANO IN TEVERINA - Il progetto prevede la completa sistemazione della piazza, con particolare attenzione al fondo e ai muri perimetrali, ormai bisognosi di interventi strutturali e di recupero funzionale. Contestualmente verrà realizzato il collegamento con la nuova struttura dell'Antiquarium e Auditorium, così da integrare pienamente questo spazio culturale nel tessuto urbano e renderlo più accessibile sia ai residenti che ai visitatori.

L'intervento comprende inoltre la realizzazione di due aree di sosta camper, pensate per potenziare l'attrattiva turistica del borgo e migliorare i servizi a disposizione dei visitatori.

'La sistemazione di piazza Verdi è un intervento fondamentale per la crescita e la valorizzazione del nostro paese - commenta il sindaco Alessandro Romoli-. Restituiremo alla comunità uno spazio rinnovato, più bello, più funzionale e maggiormente connesso ai luoghi della cultura. Il collegamento con il nuovo Antiquarium e Auditorium rafforzerà l'identità del borgo e offrirà nuove opportunità di incontro e partecipazione'.

Comune di Bassano in Teverina