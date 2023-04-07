ANNO 16 n° 262
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
Barchette di Carta da il via alla seconda edizione della 'Festa del Libro'
Il 15 e 16 aprile a Oriolo Romano
07/04/2023 - 14:33



ORIOLO ROMANO - Il progetto 'Barchette di carta' nasce con l'obiettivo di promuovere la Cultura e la Creatività nel territorio sabatino ponendo l'accento sulla lettura e sopportandone i numerosi autori e le piccole case editrici, veri e propri ambasciatori e testimoni delle tradizioni e dei linguaggi del territorio su cui operano.

Il Progetto ha in obiettivo il coinvolgimento di tutti i Comuni appartenenti al territorio sabatino: Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano, Sutri, Bassano Romano, Oriolo Romano e Monterosi, compresa l'area ad est di Martignano con i territori di Campagnano di Roma, Formello, Sacrofano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.

Quest'esperienza tra cultura, accoglienza e integrazione, si trasforma nella 'Festa del Libro'.

Una festa che dura tutto l'anno, in un continuum di attività, progetti, laboratori, rassegne e iniziative culturali. Una festa per tutti, che vede la realizzazione di vari eventi su tutto il territorio: l'11 marzo Blooming ad Anguillara Sabazia presso Spazio Porta del Parco, ora ad Oriolo Romano, e ancora prima abbiamo assistito a sette mesi di presentazioni di autori e libri, e seguirà tanto altro! Si parte sempre dalla lettura incoraggiando a scoprirne il piacere, valorizzando il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale, e supportando gli autori stessi e le case editrici indipendenti con una serie di attività quali: reading, talk, interviste, articoli su social e testate on line e coinvolgendoli in eventi anche fuori dal territorio di provenienza.

Quest'anno, il 15 e 16 aprile, il Comune di Oriolo Romano e il Palazzo Altieri ospitano la II Edizione di Barchette di Carta.

Questa imperdibile II edizione è patrocinata dalla Regione Lazio, dai Comuni di Oriolo Romano, Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Banca BCC sede di Trevignano Romano, Center Color e il progetto permanente di formazione continua denominato Università Popolare del Lago di Bracciano.

Sarà una due giorni con un ricco programma di attività. Una grande festa tra cultura, creatività, arte, artigianato e produttività del territorio.

Nella suggestiva Villa Altieri si svolgeranno tutte le attività teatrali e a carattere musicale, mentre l'antico Palazzo Santa - Croce Altieri, sarà cornice di tutte le attività a carattere letterario, quali talk, presentazioni e reading tematici.

Infine, Piazza Umberto I ospiterà gli stand di autori, editori ed aziende locali, le esposizioni di artisti ed artigiani del territorio e i laboratori ludico-didattici.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo