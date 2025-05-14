Bando doppia transizione ecologica e digitale, il 15 maggio il webinar di presentazione

Le imprese potranno candidarsi, a partire dal 20 maggio, ad un contributo massimo di 7mila euro a fondo perduto

14/05/2025 - 11:56



VITERBO - La Camera di Commercio Rieti Viterbo, con il supporto della Camera di Commercio di Roma, presenta l'edizione 2025 del bando voucher 'Doppia transizione digitale ed ecologica'. Complessivamente lo stanziamento ammonta a 330mila euro e ciascuna delle imprese ammesse al bando potrà contare rispetto agli interventi di transizione digitale su un contributo massimo di 7mila euro a fondo perduto. Gli acquisti dovranno essere finalizzati a beni o servizi (strumentali, materiali e immateriali), consulenza (max 30%) formazione (max 30%) e anche acquisto di servizi per la presenza e lo sviluppo commerciale su piattaforme di e-commerce.

Inoltre, e questa è la novità di quest'anno, è previsto un contributo per gli interventi di consulenza per la transizione ecologica fino a un massimo di 3mila euro a fondo perduto. E' possibile partecipare per ciascuna impresa nella stessa domanda a entrambe le linee di intervento.

L'entità massima dell'agevolazione per ciascun ambito di intervento non può superare il 70% delle spese ammissibili.

Per partecipare le aziende presenti nelle province di Rieti e Viterbo dovranno presentare domanda a partire dalle ore 9,00 del 20 maggio fino alle ore 21,00 del 10 giugno 2025 esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line 'Contributi alle imprese', all'interno del sistema Webtelemaco Infocamere (https://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm).

Potranno beneficiare delle agevolazioni le singole micro, piccole e medie imprese costituite e/o denunciate in data antecedente la pubblicazione del bando e in regola con quanto previsto dai criteri di ammissione del bando.

Le imprese che abbiano ottenuto contributi a valere sul 'Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2024' della Camera di Commercio Rieti Viterbo (salvo casi di espressa rinuncia o mancata rendicontazione) possono presentare domanda per progetti afferenti a soluzioni tecnologiche diverse rispetto a quelle realizzate nel Bando voucher 2024, ma tali domande saranno poste nella graduatoria in posizione successiva alle altre.

Per l'occasione l'Ente camerale organizza giovedì 15 maggio alle ore 11 il webinar di presentazione del Bando voucher 'Doppia transizione digitale ed ecologica' per illustrarne i contenuti e rispondere ai quesiti da parte delle imprese dell'alto Lazio e dei loro fornitori. Per parteciparvi è necessario iscriversi cliccando il seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zvi7UFvoTVaiwKJ_7wwbew

Interverranno: Federica Ghitarrari, dirigente della Camera di Commercio Rieti e Viterbo, e per il Punto Impresa Digitale il digital coordinator Luigi Pagliaro e il digital specialist Davide De Lucis.

Il bando e la modulistica sono disponibili al link https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/impresa-digitale_382/punto-impresa-digitale_377/bando-voucher-i40_496/

Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo: tel. 0761.234482 - 0761.234473, pid@rivt.camcom.it.