Bandi Arsial per le strade rurali, i cittadini di Pian di San Martino 'aiutano' il Comune di Vetralla

La frazione invia la documentazione già pronta per intercettare i 25mila euro

05/08/2026 - 17:03



VETRALLA - Un gruppo di cittadini di Pian di San Martino, frazione del comune di Vetralla, ha inviato ieri sera una comunicazione formale all'amministrazione comunale, per chiedere che il sindaco, con l'ausilio di giunta e uffici preposti, presenti una domanda di finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico 'Viabilità Rurale' pubblicato da ARSIAL, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio. L'avviso, reso noto sul sito dell'Agenzia il 27 luglio scorso, mette a disposizione dei comuni del Lazio un contributo fino a un massimo di 25.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria delle strade rurali. La finestra temporale per la presentazione delle istanze è tuttavia particolarmente ristretta: la scadenza è fissata per il 31 agosto, alle ore 12, lasciando alle amministrazioni comunali un margine di tempo molto limitato per istruire la pratica. È proprio questa strettoia temporale ad aver spinto i cittadini firmatari a intervenire direttamente, offrendo il proprio contributo per agevolare il lavoro degli uffici comunali.

Nella missiva, indirizzata agli organi comunali competenti, i cittadini non si sono limitati a segnalare l'opportunità, ma hanno predisposto bozze preliminari della documentazione tecnica e amministrativa potenzialmente necessaria alla partecipazione. Un lavoro volontario, offerto nel pieno rispetto delle prerogative degli uffici comunali, ai quali resta ovviamente riservata ogni valutazione di merito, e nei quali i cittadini confidano fiduciosamente, con l'unico obiettivo dichiarato di provare a velocizzare l'iter interno e mettere auspicabilmente il comune nelle condizioni di non perdere questa occasione di finanziamento.

'Al centro della richiesta vi sono tre strade di Pian di San Martino — via degli Ulivi, via dei Peschi e via del Mandorlo — che da tempo versano in uno stato di degrado manutentivo e vegetativo, con criticità che riguardano la sede stradale, la segnaletica e i parapetti', evidenzia Gabriele Sabato, mittente della richiesta anche per conto di numerosi abitanti del quartiere. Si tratta di arterie che, pur nella loro dimensione locale, svolgono una funzione di collegamento essenziale per le aziende agricole della zona, alle quali garantiscono l'accesso ai fondi e ai terreni coltivati.

I cittadini di Pian di San Martino esprimono ora l'auspicio che il comune di Vetralla possa cogliere tempestivamente questa opportunità, dando seguito alla segnalazione presentata. Nella consapevolezza delle difficoltà organizzative che una scadenza così ravvicinata comporta per gli uffici comunali, la comunità rinnova la propria disponibilità a collaborare, nella speranza che un impegno condiviso tra cittadinanza e amministrazione possa tradursi, finalmente, in interventi concreti attesi da troppo tempo.