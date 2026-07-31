Bagnoregio, operativa la nuova postazione Ares 118: Sabatini in visita con il direttore Mostarda

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio sottolinea il potenziamento della rete dell'emergenza sanitaria: «Un presidio fondamentale per il territorio e un servizio più efficiente per i cittadini»

31/07/2026 - 10:05



BAGNOREGIO - È ufficialmente entrata in funzione la nuova postazione Ares 118 di Bagnoregio, un presidio destinato a rafforzare il sistema dell'emergenza sanitaria nella Tuscia. In occasione dell'avvio definitivo dell'operatività, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio e componente della Commissione Sanità, Daniele Sabatini, ha effettuato un sopralluogo insieme al direttore di Ares Lazio, Narciso Mostarda.

Durante la visita, Sabatini ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, e l'amministrazione comunale per il lavoro svolto nei mesi scorsi.

«Si è trattato di un momento molto importante – ha dichiarato Sabatini –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco, all'amministrazione comunale, al direttore di Ares Lazio Narciso Mostarda, ai suoi collaboratori e, soprattutto, a tutti gli operatori dell'emergenza sanitaria che ogni giorno garantiscono un servizio essenziale per la comunità».

Il consigliere regionale ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti dalla Regione Lazio sul fronte del potenziamento della rete dell'emergenza-urgenza.

«Grazie al lavoro della Giunta regionale e all'esperienza del presidente Francesco Rocca – ha spiegato – negli ultimi tre anni le postazioni Ares nel Lazio sono passate da 172 a 195, rafforzando la presenza sul territorio e assicurando ai cittadini presidi strategici per la gestione delle emergenze».

Sabatini ha poi ricordato anche il miglioramento registrato nella gestione dei pronto soccorso, sottolineando la riduzione dei tempi di blocco delle ambulanze.

«Le ore di fermo dei mezzi nei pronto soccorso sono passate dalle oltre 3.000 del 2022 a circa 800, con un evidente beneficio per l'efficienza del servizio e per la capacità di risposta alle richieste di soccorso».

Per il capogruppo di Fratelli d'Italia, l'attivazione della nuova postazione di Bagnoregio rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale.

«Sono risultati – conclude Sabatini – che dimostrano l'efficacia delle politiche messe in campo in questi anni e l'impegno della Regione nel restituire servizi fondamentali alle comunità locali, garantendo una risposta sempre più tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini».