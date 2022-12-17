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Babbo Natale arriva in moto nella casa famiglia di Arlena di Castro
I motociclisti hanno dato vita a una straordinaria raccolta di giocattoli e generi di prima necessità per i piccoli ospiti
17/12/2022 - 07:46

ARLENA DI CASTRO - Babbo Natale arriva in moto e porta i doni raccolti attraverso una gara di solidarietà che ha mosso i cuori di due regioni: il Lazio e la Toscana. Attraverso un'iniziativa partita dal gruppo ''Amicizie in moto Toscana e Lazio'' sezione di Viterbo sono stati raccolti centinaia di giocattoli e generi di prima necessità per i bambini ospiti de ''La Casa di Lucia'', la casa famiglia di Arlena di Castro.

Domenica scorsa 160 tra motociclisti e famiglie hanno portato a destinazione i doni attraverso un motoraduno che, partito da Nettuno è arrivato nel paese della Tuscia. Ideatori della manifestazione i viterbesi Michele Corba, Federico Taratufolo, Antonio Moneta, Roberto Casaldi, Sandro Casaldi e Moreno Sestimini mentre Roberto Casaldi ha coordinato il gruppo della Toscana, e Sandro Casaldi quello del Lazio. Hanno partecipato anche i bikers di Tarquinia, di Nettuno, i motociclisti liberi provenienti da Grosseto, Livorno, Tarquinia, Nettuno, Ariccia, Formello e Viterbo.

In tutto 53 moto e 12 auto cariche di doni. Sandro e Roberto Casaldi hanno portato come mascotte Sonic, Super Mario e Minions giganti.

Presso la casa famiglia sono stati scaricati due Fiat Ducato pieni di vestiti, pannolini, omogenizzati, salviettine umide, fasciatoi seggiolini per auto, lettini per i bambini, giochi, giocattoli, peluche biciclette, macchinine.

''E’ stata riempita una stanza di 16 metri quadrati - dicono gli organizzatori - e la gente continua a chiamarci per portare altro materiale. Ringraziamo i partecipanti, le famiglie e i bambini che con noi domenica scorsa hanno condiviso la gioia di questa donazione''.


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