ACQUAPENDENTE - Autunno magico per le sorelline del tennis aquesiano Sabrina e Martina Rocchi, che con il trasferimento armi e bagagli presso il Tennis Club 90 di Orvieto inanellano successi a raffica sotto la conduzione tattico-tecnica del Maestro Andrea Pelucchi. Ben due titoli per Sabrina.
Il principale il Torneo di pre-qualificazione Internazionali BNL d’Italia 2026 svoltosi presso il Tennis Club Open di Orvieto. Arriva come previsto alla vigila il successo in finale nel tabellone limitato Categoria 3 contro la padrona di casa 3.3. Joanna Brancaccia che dopo aver strenuamente lottato nel primo set (7-5) cede di schianto per 6-1 nel secondo.
Seconda perla ancora più preziosa presso l’Oasi di Pace di Roma. Perché nel Torneo “Last Point FTP” supera in finale la più quotata 3.1 Francesca Gazza dell’MD Tennis Team AS. I parzialini di 6-4/6-1 non annunciano nessuna sudditanza. La 3.3 Martina trionfa in toscana.
Più precisamente nel Torneo rodeo Under 14 svoltosi presso il Tennis Club Junior di Arezzo, Nei tre turni “vittime preferite” due atlete del Tennis Club Castiglion Fiorentino: la 3.4 Sara Magi (4-0/4-1) e la pari Categoria Chiara Pianaccioli (4-3/1-4/7-2). Faticosa ma importante l’affermazione contro la 3.4 Elena Bani del Tennis Club Montevarchi: 1-4/4-2/7-4.